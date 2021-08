Fotografiile utilizatorilor de iPhone vor fi verificate de Apple la sincronizarea în iCloud Photos

Firma californiană Apple a anunțat detaliile sistemului care va identifica materialele care conțin abuzuri sexuale împotriva minorilor pe telefoanele americanilor. Conform BBC, tehnologia utilizată de companie va scana imaginile utilizatorilor înainte să fie urcate în iCloud Photos și va detecta conținutul interzis prin comparații cu exemple cunoscute.

Apple a explicat că dacă un moderator uman identifică conținut interzis cu abuzuri sexuale împotriva minorilor, atunci vor interveni și oamenii legii în ecuație. Totuși, există îngrijorări legate de intimitatea și datele personale ale utilizatorilor, fiindcă tehnologia poate fi extinsă la scanarea telefoanelor pentru alte conținuturi interzise sau pentru ideologii politice.

Experții se tem că tehnologia pusă la dispoziție ar putea fi folosită de guvernele autoritare pentru a-i spiona pe cetățeni. Apple a explicat că noile versiuni de iOS și iPadOS (care vor apărea la finalul anului) vor avea „noi aplicații de criptografie care vor ajuta la limitarea conținutului sexual cu minori pe Internet, luând în același timp în calcul intimitatea utilizatorilor”.

Cum funcționează sistemul

Sistemul funcționează prin compararea imaginilor cu o bază de dată cu imagini interzise cunoscute care este pusă la dispoziție de centrul american pentru combaterea abuzului sexual împotriva minorilor și alte organizații pentru protecția copilului. Apple mai explică faptul că tehnologia poate identifica și versiunile editate, dar similare ale imaginilor originale.

„Înainte ca o imagine să fie stocată în iCloud Photos, un proces de potrivire care are loc la nivelul dispozitivului are loc și se asigură că imaginea nu face parte din mostrele interzise”, a transmis Apple. Compania spune că sistemul are „un nivel foarte mare de acuratețe și are o șansă mai mică de unul la un trilion pe an de a identifica greșit un cont”.

În cazul unei potriviri, Apple spune că va analiza manual fiecare raportare pentru a confirma că există o potrivire. Astfel, se poate interveni pentru dezactivarea contului de utilizator și pentru raportarea persoanei la autorități. Beneficiile de intimitate sunt mult mai mari decât tehnologiile existente deja.

Activiștii sunt îngrijorați că s-a creat un precedent

Chiar și așa, unii activiști pentru intimitatea online sunt îngrijorați. „Indiferent de ce planuri pe termen lung are Apple, au transmis un semnal destul de clar. În opinia lor foarte influentă, este OK să creezi sisteme care scanează telefoanele utilizatorilor pentru conținuturi interzise”, a spus cercetătorul Matthew Green. „Fie că au sau nu dreptate nu contează. Acest lucru este prima picătură, iar guvernul va cere tuturor să facă acest lucru”.