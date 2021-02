FOTO: Cercetătorii au clonat cu succes dihorul american, specie pe cale de dispariție

Conform BBC, nașterea dihorului, numit Elizabeth Ann, a fost anunțată de Serviciul american pentru sălbăticie și pescuit, devenind prima dată în istoria SUA când o specie pe cale de dispariție este clonată. Oamenii de știință sunt de părere că clona va ajuta să sporească fondul genetic al populației.

„Chiar dacă cercetarea este una preliminară, este prima clonare a unei specii pe cale de dispariție nativă în America de Nord, oferind o unealtă promițătoare pentru a continua eforturile de a conserva dihorul cu picior negru”, a transmis Noreen Walsh din cadrul Serviciului.

Cutting-edge science and a blast from the past! Meet Elizabeth Ann. She’s the first-ever cloned black-footed ferret, created from the frozen cells of a ferret that died more than 30 years ago: https://t.co/PJNo7NaFhV



