Ford ar putea produce mașini electrice la Craiova în doar 5 ani

Uzina de la Craiova ar putea produce în următorii ani automobile electrice Ford în contextul noii strategii a Ford Europa de reducere a emisiilor de dioxid de carbon.

„Uzina de la Craiova este o poveste de succes, am lan­sat acolo noul Ford Puma la începutul anului trecut, iar mo­delul este un hit în piaţă, iar cele mai multe unităţi li­vrate uti­lizează tehnologia mild-hybrid. Vom reveni în ur­mă­toarele luni cu detalii despre viitorul uzinei de la Craiova“, a răspuns Stuart Rowley, preşedintele Ford Eu­ro­pa, la o întrebare adresată de ZF cu privire la uzina din România, în cadrul evenimentului „The Future of Ford in Europe“, citează Mediafax.

Ford a anunţat săptămâna aceasta că va demara la Craiova producţia SUV-ului Puma şi în versiunea cu transmisie automată pentru motorizările cu tehnologie hibridă.

Americanii au sfidat criza

Americanii au „sfidat“ criza provocată de pandemie în 2020 şi au produs la Craiova aproape 180.000 de maşini anul trecut, în creştere cu 27% faţă de 2019.

Pe de altă parte, perioada de lockdown din primăvară şi producţia reluată la un nivel mai scăzut din cauza noilor condiţii de piaţă.

Ford Europa a anunţat un plan de a investi 1 mi­liard de dolari în uzina din Koln, Germania pentru a pro­duce acolo din 2023 un automobil electric pentru piaţa europeană. Acesta va fi proiectat pe aceeaşi platformă MEB cu Volkswagen ID.3, marcând astfel începutul implementării noii strategii de electrificare.

Ford şi-a propus ca până la jumătatea anului 2026 gama sa de autoturisme să fie 100% pregătită să atingă zero emisii, în variantele electrice sau plug-in hibrid, urmând ca până în 2030 să fie complet electrică.