FMI provoacă piețele financiare să privească viitorul cu mai mult optimism. Directorul instituției: America demonstrează că poate evita recesiunea, iar China se redeschide

Luând cuvântul la World Government Summit, găzduit de Emiratul Dubai, Kristalina Georgieva a descris previziunile FMI pentru 2023 drept "mai puţin pesimiste dar nu grozave", având în vedere că Fondul prognozează o încetinire a ritmului de creştere economică în acest an iar inflaţia va rămâne o sursă de îngrijorare.



Factorii pozitivi sunt rezilienţa pieţelor muncii din SUA şi Uniunea Europeană, redeschiderea Chinei şi "rezultatele surprinzător de bune ale măsurilor de înăsprire a condiţiilor financiare adoptate de băncile centrale, precum şi faptul că inflaţia începe, în sfârşit, să scadă chiar dacă bătălia nu este câştigată încă", a adăugat Georgieva.



Întrebată dacă vor mai fi mai multe doze de înăsprire a politicii monetare, Georgieva a spus că FMI se aşteaptă la înăsprirea politicii monetare în acest an dar estimează că aceasta nu va continua şi în 2024.



"Pieţele financiare au motive să fie mai optimiste pentru că vedem, în sfârşit, că este posibil ca economia americană să evite recesiunea...ele văd de asemenea că se redeschide China şi consumatorii chinezi se grăbesc să cheltuie banii pe care i-au economist în pandemie", a spus şefa FMI.



La finele lunii ianuarie, Fondul Monetar Internaţional a prezentat o perspectivă mai favorabilă asupra economiei mondiale, în cel mai recent raport World Economic Outlook, estimând că anul acesta economia mondială nu va intra în recesiune, inflaţia va încetini, iar economiile europene au arătat o rezistenţă mai mare decât se preconiza. După un avans de 3,4% în 2022, economia mondială ar urma să înregistreze o creştere de 2,9% în 2022, faţă de o expansiune de 2,7% previzionată în octombrie, când FMI avertiza că ar putea urma o recesiune. Pentru 2024, FMI previzionează că PIB-ul global ar putea creşte cu 3,1%, uşor sub previziunea din octombrie, deoarece va încetini cererea, resimţindu-se impactul majorării dobânzilor.



Europa emergentă şi în curs de dezvoltare, unde este inclusă şi România, ar urma să înregistreze o creştere de 1,5% în 2023 şi de 2,6%, faţă de prognoza din octombrie, ce indica un avans de 0,6% în acest an şi de 2,5% anul viitor, scrie Agerpres.

