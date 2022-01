Florin Dumitrescu, în Grecia, despărțit de familie. Gestul superb pe care l-a făcut

„Chefi fără limite”, ce are premiera primăvara aceasta pe Antena 1, este primul show TV din România care va combina într-un mod spectaculos gătitul cu călătoriile și aventura, oferindu-le telespectatorilor un spectacol gastronomic, asezonat cu destinații superbe și situații pline de suspans și adrenalină.

Pentru chef Florin Dumitrescu, perioada de aproape două luni petrecută la filmările „Chefi fără limite” a fost și cea mai lungă perioadă în care a stat departe de casă: ”Pentru mine, din multe puncte de vedere, Chefi fără limite a fost un proiect care părea că nu se mai termină. A fost foarte greu din toate punctele de vedere, atât fizic, dar și mai mult psihic. Dorul de casă a fost una dintre cele mai mari lupte pe care le-am avut de dus în Grecia”.

Una dintre marile provocări ale îndrăgitului chef pe parcursul filmărilor Chefi fără limite a fost dorul de casă, de soția sa, Cristina, și cele două fetițe, Ava și Mia. Chiar și în mijlocul destinațiilor superbe în care au filmat pe meleaguri grecești, gândurile lui chef Dumitrescu s-au îndreptat tot către familia sa: ”Acest proiect a fost unul dintre cele mai grele. Faptul că nu am fost acasă două luni, timp în care am lipsit de la prima zi de școală, de la prima dată când fata mea cea mare și-a pus mâna în gips... Am lipsit de la multe lucruri care se întâmplau pentru prima oară. Mi-am dat seama cât de important este să fiu prezent, alături de ele. Mi-a fost foarte dor de fetele mele pe perioada filmărilor, de toate trei, și a fost foarte greu să rezist dorului de casă”, a mărturisit juratul.

Mai mult, într-o zi lungă de transfer pentru concurenți și chefi, Florin Dumitrescu a ales să călătorească spre casă pentru o seară, doar pentru a fi alături de familia sa pentru câteva momente.

„Chefi fără limite”, premiera în curând

Fiecare episod le va dezvălui telespectatorilor preparate tradiționale, preparate originale cu savoare elenă, locuri superbe și aventură cât cuprinde. Chefii Bontea, Scărlătescu și Dumitrecu vor coordona fiecare câte o echipă, miza fiind aceea de a demonstra că un bucătar pasionat se poate descurca în orice condiții și că își poate depăși limitele.

