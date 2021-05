Florin Cîţu vrea descurajarea importului de maşini la mâna a doua. "Ne-am asumat la CE un mecanism"

"Nu este vorba încă despre taxare, este vorba despre a găsi un mecanism de a-i demotiva pe cei care aduc în România mașini poluante. Încă nu știm cum va arăta acest mecanism, dar este o asumare în acest PNRR de a avea un mecanism de a demotiva pe cei care încearcă să aducă mașini la mâna a doua în România.

Aici trebuie să fim foarte atenți cum punem lucrurile în perioada următoare. Intră în strategia de reducere a emisiilor de carbon.

Vom vedea ce metodă găsim, poți să creezi și motivații pozitive. Asta cu taxele... eu de când am venit am spus că nu vreau să bag taxe și m-am ținut de cuvânt. Mi s-a spus „vei avea probleme cu banii la buget”, „nu vei putea să ții lucrurile în frâu”... Ei, uitați-vă că am reușit. Și este al doilea an. Premieră în ultimii 30 de ani, nu am modificat nimic la codul fiscal, nu creștem taxe, ba, mai mult, am reușit un lucru în premieră, în ultimii 30 de ani – conformarea voluntară a crescut. Am arătat că atunci când păstrezi taxele și ai predictibilitate, oamenii plătesc taxe mai mult decât înainte. Deci gradul de conformare voluntară a crescut.

Vom descuraja oamenii să mai cumpere mașini second hand prin motivație pozitivă. Uitați-vă la programul Rabla. Programul Rabla este o motivație pozitivă. Creăm un mecanism prin care oamenii sunt motivați să-și ia o mașină nouă.

În ceea ce privește rovinieta, este o propunere pe care o vom discuta în detaliu cu experții Comisiei Europene de a lega de kilometri parcurși, greutate și alți indicatori", a declarat Florin Cîţu la Digi24.

Taxă de poluare în România?

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, spunea în februarie că ar putea fi introdusă o taxă de poluare în România, dar în niciun caz nu va fi introdusă o nouă taxă auto.

„Nu vom lansa nicio dezbatere publică sau nicio discuție despre taxa auto. Putem vorbi despre o taxă de poluare, despre o formă de taxă care este aplicabilă în majoritatea țărilor din Uniunea Europeană, o formă prin care poluatorul plătește acolo unde există poluare”, a spus ministrul.

„Vom lansa dezbaterea publică și discuțiile pentru a vedea în ce măsură România trebuie să se înroleze în rândul statelor europene care aplică diverse forme de taxare a poluării sau trebuie să rămânem în grupul celor trei - patru state membre UE care nu practică nicio formă de taxare a poluării aerului. Este o dezbatere importantă, trebuie să vedem cu ce măsuri putem să venim în vederea reducerii poluării, mai ales în marile centre urbane, precum București, Timișoara, Iași, Cluj, unde constatăm aproape săptămânal că pe perioade scurte se depășește limita admisă de poluare”, a afirmat Tanczos.