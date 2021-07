Florin Cîțu va remania și miniștri ai USR PLUS? Virgil Guran: E posibil / Foto: Facebook Florin Cîțu

Virgil Guran, liderul senatorilor PNL, a admis faptul că premierul Florin Cîțu ar putea remania și miniștri ai USR PLUS, după eliminarea lui Nazare.

Virgil Guran a fost întrebat la Antena 3 dacă premierul Florin Cîțu va remania și alți miniștri, inclusiv din USR PLUS. Liderul senatorilor PNL, a admis faptul că premierul ar putea remania și miniștri ai USR PLUS, dar a precizat că nu știe sigur acest lucru. Totodată, el a reamintit că nici despre revocarea din funcție a ministrului Finanțelor Alexandru Nazare nu a știut nimic și a aflat despre acest lucru din presă.

"Pentru a fi remaniați trebuie să existe o propunere din partea premierului, o discuție în coaliție. Este posibil, dar eu nu am auzit de așa ceva. Sincer, eu nu am auzit nici de remanierea lui Nazare până ieri când am aflat din presă, așa că nu pot să comentez acest lucru, dar e posibil. Să vedem ce se întâmplă în viitor.", a fost răspunsul dat de Virgil Guran

Guran, despre Cîțu: Sper să nu fie o răzbunare politică

Astăzi premierul Florin Cîțu a demis un secretar de stat la doar o zi de la numirea sa în funcție. Este vorba despre Cosmin Baciu, de la Ministerul Sănătății, care a fost demis la mai puțin de 24 de ore de la numire pentru că, potrivit unor surse, este un apropiat al lui Ludovic Orban. În acest context, Virgil Guran a fost întrebat dacă această demitere, dar și remanierea lui Nazare ar putea fi de fapt niște răzbunări politice.

"Sunt acum anumite discuții pe această temă, că așa este, conform Constituției Florin Cîțu a procedat corect pentru că îi intră în atribuții, dar există un protocol care a fost stabilit în Coaliție și trebuia discutat. Inclusiv în partid trebuie să comunici cu colegii care sunt importanți. Nu a fost respectat protocolul, dar cred eu că are anumite motive plauzibile pe care într-adevăr, așteptăm să le ascultăm pentru că nu cred că e rea voință din partea lui Florin Cîțu, sper să nu fie o problemă de răzbunare politică sau să folosească influența pentru viitoarele alegeri pentru că ar decepționa multă lume din partid dacă s-ar întâmpla. Ar fi foarte grav. Chiar îi rog pe colegii care sunt acum în cealaltă echipă să rețină ce spun eu acum.", a declarat Virgil Guran la Antena 3.