Flick, versuri pentru Mircea Badea. Replica a venit imediat

Mircea Badea a vorbit în versuri în pasa emisiunii „Sinteza Zilei” cu Flick „Domnul Rimă”.

Andrei Sebastian Filcea, cunoscut și sub numele de Flick „Domnul Rimă”, a dat startul rimelor cu un intro special pentru Mircea Badea:

Astăzi am lansat o carte

Însă vine de departe

Chiar aici în studio

La şpagat este erou

Este foarte talentat

Foarte bun la comentat

Va veni aici pe bune

Fiindcă are emisiune

Să-l aplaudăm niţel

Pe Mircea Badea chiar el!

În replică, realizatorul emisiunii „În gura presei", a spus:

Noi trei suntem în osmoză

Mă exprim decât în proză

Versuri nu ştiu ca să fac

Fac doar glume de ciac-pac

Flick a venit apoi cu o recomandare: E bine să faci şi proză / Te aştept să facem o poză.

„Toate la timpul meu", primul volum de poezii lansat de Flick

Flick a prezentat „Toate la timpul meu”, primul său volum de poezie.

„Sunt lucruri pe care poate şi în viaţă, în carieră, în dragoste, poate nu le-am făcut la timpul lor, cum se spune, dar le-am făcut la timpul meu şi important că le-am făcut bine. Ideea e că am adunat în cartea asta, care e destul de stufoasă şi mă bucur. Nu are toate poeziile pe care le-am scris de-a lungul anilor şi care ar merita să fie într-o carte. Cred că sunt zece ani de când tot scriu. Îmi doresc ca lumea să mă cunoască şi în felul acesta, pentru că majoritatea celor care mă urmăresc în social media îl ştiu pe Flick, cel care face tot felul de rime, care face oamenii să râdă. Ei bine, de-a lungul timpului, am făcut oamenii să şi simtă, să zâmbească, să plângă, să lăcrimeze, să ofteze, prin diverse lucruri pe care le-am scris. De zece ani, adun poezii şi mă folosesc de acest prilej să îi mulţumesc Denisei, soţia mea, care m-a ajutat foarte mult, m-a susţinut în proiectul acesta. Ea ştia că una dintre marile mele dorinţe era să fac posibil acest lucru şi m-a ajutat foarte mult pe tot ceea ce ţine de chestii birocratice, poate nu e potrivit cuvântul. Cartea îi este dedicată ei, în primul rând", a mărturisit Flick.