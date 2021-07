Flick, versuri din Las Vegas, după ce Nevada a înregistrat temperaturi record de 54 de grade Celsius

În statul Nevada din SUA au fost înregistrate temperaturi record de 54 de grade Celsius în aceste zile. Andrei Sebastian Filcea, cunoscut și sub numele de Flick „Domnul Rimă”, și soția sa, Denisa Filcea, se află în vacanță în Las Vegas, așa că jurnaliștii Realitatea Plus i-au contactat pentru a-i întreba cum rezistă la temperaturi atât de ridicate acolo. Aceștia au vizitat deja mai multe orașe mari din SUA și au de gând să mai stea acolo încă câteva zile bune pentru a vizita și alte locuri. Cei doi au spus că temperaturile ridicate nu îi deranjează și că sunt suportabile.

"E cald, dar suportabil"

"Noi am ajuns aseară în jurul orei 19:00 aici. Erau 48 de grade. Să știți că nu este chiar atât de grav pentru că nu este umiditate mare. E cald, dar suportabil. Eu am locuit în Malaezia, erau aceleași temperaturi, așa că suntem ok. Nu am văzut ambulanțe. Chiar ne-am plimbat aseară și e foarte multă lume. Nu am văzut pe nimeni luat de ambulanță sau pe cineva căruia să i se facă rău. Momentan lumea se simte foarte bine. Ce-i drept, în momentul de față, aici e trecut de ora zece și sunt aproape 40 de grade. După cum vedeți foarte multă lume pe stradă nu este. Se adăpostesc turiștii în spații închise.

Nu se mai poartă mască. Aici oamenii sunt destul de relaxați. Nu sunt restricții atât de mari. Înainte, am fost în New York și Chicago și acolo masca o porți dacă vrei, la fel și aici, doar cine dorește o poartă. Mai stăm aici cam 5 zile și după aceea ne-am gândit să mergem în Los Angeles și San Francisco, vedem, momentan nu ne facem planuri. Vedem pe parcurs. Nu ne-am întâlnit cu alți români, în schimb am primit foarte multe mesaje de la românii stabiliți aici care ar dori să se întâlnească cu noi, dar e vacanță, e timpul nostru liber și momentan nu ne-am întâlnit cu nimeni.", a spus Denisa Filcea într-o intervenție la Realitatea Plus.

Cum era de așteptat, Flick „Domnul Rimă” a fost pus să facă o rimă despre temperaturile record din SUA.

"E mai cald ca-n România, dar mai cald lângă soția.", a improvizat pe loc Flick.