Firicel Tomai, primul antrenor al Simonei Halep: A fost testată înainte de turneu, la hotel, și după, acasă, și a iesit negativ

"Pe lângă faptul că această cantitate este foarte mică, jucătorii de tenis nu folosesc un medicament cu o zi înainte sau cu două zile înainte în speranţa că le va creşte brusc capacitatea de efort. El trebuie folosit o perioadă mai lungă şi lucrul ăsta ar putea fi dovedit, dacă s-a întâmplat aşa. Pe de altă parte, un lucru foarte interesant - şi puţini ştiu acest aspect - este că Simona a fost testată înainte de turneu (n.r. US Open), la hotel, în America şi după, acasă, şi a ieşit negativ. Este o treabă interesantă", a spus Firicel Tomai, la Antena 3.

"La testarea de după meci a ieșit pozitivă", a precizat acesta.

"Fiind o urmă foarte subţire de substanţă şi având în vedere că prima testare era negativă, când putea să ia medicamentul care să se şi elimine şi ce putea să îi ajute, dacă l-a luat într-o cantitate atât de mică? E un nonsens la mijloc", a spus jurnalistul Răzvan Dumitrescu.

"Eu nu cred că a luat Simona. Cred într-o eventuală greşeala posibilă a staff-ulu sau a celor care au lucrat cu probele şi nu trebuie exclusă această posibilitate", a mai spus Firicel Tomai.

"Este şocul vieţii mele"

Cea mai bună jucătoare română de tenis, Simona Halep, a anunţat, vineri, pe Instagram, că a fost testată pozitiv la un control antidoping, la substanţa roxadustat.

"Astăzi începe cea mai grea luptă a vieţii mele, lupta pentru adevăr. Am fost informată că am fost depistată pozitiv la o substanţă numită roxadustat, într-o cantitate foarte mică. Este şocul vieţii mele.

De-a lungul carierei mele, ideea de a trişa nu mi-a trecut niciodată prin minte, pentru că este împotriva tuturor valorilor conform cărora am fost educată. Sunt extrem de confuză şi mă simt trădată, în faţa acestei situaţii nedrepte. Voi lupta până la sfârşit pentru a dovedi că nu am luat niciodată, cu bună ştiinţă, vreo substanţă interzisă şi am încredere că, mai devreme sau mai târziu, adevărul va ieşi la suprafaţă.

Nu este despre titluri sau bani. Este vorba de onoare şi despre povestea de dragoste pe care am dezvoltat-o cu tenisul în ultimii 25 de ani", a scris Halep pe Instagram.

Agenția Internațională de Integritate a Tenisului a suspendat-o provizoriu pe Simona Halep. Testul a fost realizat în timpul turneului US Open, de luna trecută.

Ce este roxadustatul

Conform Agenţiei Europene a Medicamentului, roxadustatului este substanţa activă dintr-un medicament utilizat la adulți pentru tratarea simptomelor anemiei (număr mic de globule roșii) cauzate de insuficiență renală cronică (diminuarea progresivă, pe termen lung, a capacității rinichilor de a funcționa bine).

Doza inițială se stabilește în funcție de greutatea pacientului, fiind apoi ajustată pentru a se obține și menține valori ale hemoglobinei (proteina din globulele roșii care transportă oxigenul în organism) între 10 și 12 g/dl.

"Roxadustat este un medicament folosit în cazurile de anemie și stimulează glandele suprarenale să secrete mai mult EPO care duce la o creștere a producției de celule roșii, care ajută la o mai bună oxigenare a sângelui. Practic corpul se poate reface mai repede după efort intens”, a declarat pentru Libertatea, Gabriela Andreiașu, șefa Agenției Naționale Antidoping din România (ANAD), conform B1.ro.

"Noi am notificați oficial de săptămâna trecută, am știut, dar am fost obligați să păstrăm confidențialitatea informației până în momentul în care Federația comunică oficial”, a mai spus Andreiaşu.

