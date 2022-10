Halep, testată pozitiv la un control antidoping, știa încă de pe 7 octombrie rezultaul. Ioanițoaia: Trebuie să legăm asta de momentul surprinzător în care ea a anunțat că nu mai continuă

"Lucrurile sunt complicate. Iată, aflăm acum că Simona ştia încă din data de 7 octombrie că există o bănuială asupra testului pe care l-a dat la US Open şi trebuie să legăm asta de momentul surprinzător în care ea a anunțat că nu mai continuă un sezon de tenis care continuă totuşi. A fost un stop al ei oarecum surprinzător. Ori aflase ceva, ori bănuia ceva. Mai departe, că e o cantitate mică... Asta contează mai puţin. Aici există o listă de substanţe prohibite. Ai luat una dintre ele, cu sau fără intenţie, plăteşti. Gândiţi-vă la un lucru: WTA cheltuieşte bugete imense, controlează peste tot, controlează la toate marile concursuri şi, acum, fără să mi-o luaţi în nume de rău, abia aşteaptă să prindă pe cineva şi să facă din ţânţar armăsar.

"Nu cumva alegerea lui Mouratoglou nu a fost mişcarea cea mai inspirată?"

Eu cred că Simona nu a luat intenţionat, vreau să cred asta, şi va trebui să demonstreze asta. Şi chiar dacă o va demonstra, după opinia mea tot va plăti, pentru că nu scapi nevinovat în momentul în care calci pe bec. Ai luat o substanţă pe care nu aveai voie să o iei. Dar cine a comandat substanţa, care este staff-ul ei medical? Că aici e o întreagă secretomania. Se ştie că a schimbat preparatorul, nutriţionistul, dar medicul cine este? Nu a vorbit niciodată despre el. Acum, a înlocuit tot staff-ul tehnic. Ea a fost controlată de zeci de ori şi nu a avut această problemă. Nu cumva alegerea lui Mouratoglou, varianta Mouratoglou cu tot staff-ul, nu a fost mişcarea cea mai inspirată?", a spus Ovidiu Ioanițoaia, la Antena 3.

La jumătatea lunii septembrie, la câteva săptămâni de la momentul în care a divorțat de Toni Iuruc, Simona Halep a suferit o operație estetică la nas și a anunțat că a încheiat sezonul 2022, deoarece are nevoie de trei luni de pauză pentru a se recupera după intervenția chirurgicală.

"Sezonul 2022 e încheiat pentru mine. 2022, ai fost un an interesant, umplut cu toate experiențele posibile. Ne vedem pe teren, 2023! Simt că încă am multe de făcut pe terenul de tenis și încă am niște obiective de atins,” a scris Simona Halep pe Instagram.

"Dacă cineva îţi dă un pahar cu apă, nu ai voie să îl bei fără să ştii ce este înăuntru"

"Ne-am dori toţi, fiind vorba despre o româncă, să iasă cu un advertisment sau o amendă, fie ea şi usturătoare, dar mi-e teamă că va fi vorba despre o suspendare, dacă nu va reuși să demonstreze că nu a ştiut ce ia. Şi dacă nu a ştiut, tot e culpa ei, pentru că, la nivelul ăsta de performanţă, dacă îţi este sete şi cineva îţi dă un pahar cu apă, nu ai voie să îl bei fără să ştii ce este înăuntru", a mai spus jurnalistul.

"Este şocul vieţii mele"

Cea mai bună jucătoare română de tenis, Simona Halep, a anunţat, vineri, pe Instagram, că a fost testată pozitiv la un control antidoping, la substanţa roxadustat.

"Astăzi începe cea mai grea luptă a vieţii mele, lupta pentru adevăr. Am fost informată că am fost depistată pozitiv la o substanţă numită roxadustat, într-o cantitate foarte mică. Este şocul vieţii mele.

De-a lungul carierei mele, ideea de a trişa nu mi-a trecut niciodată prin minte, pentru că este împotriva tuturor valorilor conform cărora am fost educată. Sunt extrem de confuză şi mă simt trădată, în faţa acestei situaţii nedrepte. Voi lupta până la sfârşit pentru a dovedi că nu am luat niciodată, cu bună ştiinţă, vreo substanţă interzisă şi am încredere că, mai devreme sau mai târziu, adevărul va ieşi la suprafaţă.

Nu este despre titluri sau bani. Este vorba de onoare şi despre povestea de dragoste pe care am dezvoltat-o cu tenisul în ultimii 25 de ani", a scris Halep pe Instagram.

Agenția Internațională de Integritate a Tenisului a suspendat-o provizoriu pe Simona Halep. Testul a fost realizat în timpul turneului US Open, de luna trecută.

Ce este roxadustatul

Conform Agenţiei Europene a Medicamentului, roxadustatului este substanţa activă dintr-un medicament utilizat la adulți pentru tratarea simptomelor anemiei (număr mic de globule roșii) cauzate de insuficiență renală cronică (diminuarea progresivă, pe termen lung, a capacității rinichilor de a funcționa bine).

Doza inițială se stabilește în funcție de greutatea pacientului, fiind apoi ajustată pentru a se obține și menține valori ale hemoglobinei (proteina din globulele roșii care transportă oxigenul în organism) între 10 și 12 g/dl.

