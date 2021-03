FILMUL tragediei de la Onești. Primul apel la 112, la 11:47. Negociator: La 16:55 s-a produs un declic

Luni, doi muncitori au fost luați ostatici și uciși de Gheorghe Moroşan, un bărbat de 68 de ani nemulțumit de faptul că soţia sa fusese găsită vinovată de un furt uriaş de la Combinatul Chimcomplex Borzești, iar asta a dus la pierderea locuinței lor. Cei doi muncitori erau angajații firmei care l-au executat silit.

Filmul tragediei de la Onești

Primul apel la 112, la 11:47

Primul apel la 112 al lui Gheorghe Moroșan a fost înregistrat la 11:47. Comisarul șef Gheorghe Cristian din IGPR a declarat, marți, că „apelul a fost transferat de STS către poliție și s-a întrerupt.”

Primul echipaj a ajuns la fața locului la 11:52

„În urma informațiilor primite, primul echipaj a ajuns la 11.52, la 5 minute după sesizare.”, a precizat comisarul șef Gheorghe Cristian.

S-a dispus constituirea unei grupe operative din 17 polițisti la 11:55

Trei minute mai târziu, la 11:55, s-a dispus constituirea unei grupe operative formată din 17 polițiști. De asemenea, „la fața locului s-a deplasat și adjunctul poliției municipiului Onești. Adjunctul poliției a fost primul care a vorbit cu bărbatul având în vedere că îl cunoștea. Acesta a încercat să medieze situația.”, a mai spus acesta.

Negociatorul de la IPJ Bacău a ajuns la fața locului la 13:53

Prima echipă SIAS a ajuns la fața locului la ora 13.53, iar negociatorul de la IPJ Bacău a preluat atunci negocierea. Comisarul șef Gheorghe Cristian a precizat că negociatorul a fost chemat de urgență la serviciu, fiind în timpul liber, iar celălalt negociator era în concediu medical.

Sprijinul ISU Bacău a fost cerut la 14:01

La 14:01, a fost cerut sprijinul ISU Bacău.

Primul contact al negociatorului cu agresorul, la 14:02

La un minut după ce s-a solicitat sprijinul ISU Bacău, la 14:02, negociatorul a inițiat primul contact cu agresorul, după cum a susținut directorul SIAS.

Al doilea apel la 112, la 14:38

Gheorghe Moroșan a sunat pentru a doua oară la 112 la ora 14:38 și a sesizat că are în locuință două persoane legate, solicitându-le autorităților 300.000 de euro. Bărbatul a mai spus că, dacă aude o mișcare pe scara blocului, îi va omorî pe cei doi muncitori. Cel de-al doilea apel la 112 a durat în jur de 5 minute.

Comisarul șef a mai spus că polițiștii au discutat și cu soția autorului, care a transmis că-și susține soțul.

În total, au fost trei apeluri la 112. Oficialii Poliției au precizat că persoana care a preluat apelul a vorbit și cu unul dintre muncitori, care spunea că, dacă agresorul va auzi zgomot în fața ușii apartamentului sau pe scara blocului, îi va ucide.

S-a produs un declic în jurul orei 16:55

Negociatorul Poliției, agent șef Ștefănuț Moraru, a declarat că „în jurul orei 16.55 s-a produs un declic, chiar dacă situația era sub control Am observat mișcarea agresorului și a unui ostatic în interior, am auzit țipete, am avut indicii că acolo avusese loc o agresiune. Una dintre victime a încercat să îl atace pe agresor, moment în care acesta și-a schimbat comportamentul, lovind în stânga și în dreapta.

Forțele de ordine au intervenit imediat ce s-a tras concluzia, din zgomote, că agresorul a trecut la fapte. Pe durata negocierii s-a constatat o relaxare, dar din cauza intervenției uneia dintre victime, care l-a lovit cu piciorul pe agresor, acesta a devenit violent. Coordonarea acțiunii a fost asigurată la fața locului de șeful Poliției Onești.”

Toată această intervenție s-a terminat cu decesul celor doi muncitori. Agresorul, Gheorghe Moroșan, a fost dus în stare gravă la spital.

Soția lui a fost arestată preventiv și este cercetată pentru complicitate - două fapte.