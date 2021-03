Crimă Onești. Fiica lui Gheorghe Moroșan: Procurorul mi-a spus că ar trebui să părăsesc țara

"Nu mi se permite să iau legătura cu el. Am vorbit la spital. În momentul în care mă prezint şi spun cine sunt, mi se închide telefonul şi, dacă încerc nenumărate telefoane, mi se dă ocupat. M-au văzut la Parchetul Oneşti şi mi-au zis că "trebuie să vii să dai şi tu cu subsemnatul". Domnul procuror Neagu, de la Parchetul Oneşti, mi-a spus că ar trebui să părăsesc țara. Că ce caut eu încă aici? N-am părăsit ţara?", a declarat fiica lui Gheorghe Mureșan.

"Ce faci,acum, fugi de noi?"

"Acum, ce pot să fac, dacă nu m-au luat în considerare autorităţile când am sunat? Acum ce mai vor de la mine? Nu ştiu cum se poate proceda, atâta timp cât am depus, pentru a-mi putea vizita mama, o cerere, am lăsat o adresă de e-mail, un număr de telefon. Nu m-au contactat. A trebuit să sun eu la Bacău şi în timpul ăla am mai depus o cerere pentru a mi se restitui bunurile care erau asupra lor.

Când m-au văzut în fața Parchetului, exact între cele două uşi de intrare, de față era şi domnul de serviciu, gardianul de serviciu de acolo, îmi ţinea paşaportul în mână şi îmi spunea: "Dar tu nu ai părăsit ţara? Ce mai cauţi încă aici? Ce vreit tu să rezolvi?". Şi, în momentul respectiv, am pus mâna pe clanţă şi am vrut să ies afară şi a zis: "Ce faci,acum, fugi de noi?", a mai spus fiica bărbatului.