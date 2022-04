FIFA reprogramează calificarea Ucrainei la Cupa Mondială

Câștigătorul playoff-ului va intra într-o grupă la Cupa Mondială din noiembrie cu Anglia, Statele Unite și Iran.

„FIFA dorește să mulțumească tuturor părților implicate pentru spiritul puternic de solidaritate și cooperarea care a condus la această decizie unanimă”, a declarat organismul de conducere al fotbalului mondial într-un comunicat.

Cea mai mare parte a echipei Ucrainei este de obicei selecționată din cluburile interne Dynamo Kyiv și Shakhtar Donețk. Ei nu au putut relua jocurile pe 26 februarie, după o pauză de iarnă, iar majoritatea jucătorilor ucraineni din alte țări au părăsit Ucraina pentru a scăpa de război. Cluburile au jucat meciuri amicale în Europa săptămâna aceasta.

Meciurile reprogramate din playoff vor însemna că datele planificate ale meciurilor din UEFA Nations League se vor muta și ele.

Programul complet

1 iunie

A4: Polonia vs Țara Galilor

4 iunie

B1: Armenia vs Irlanda

8 iunie

A4: Belgia vs Polonia

A4: Țara Galilor vs Olanda

B1: Scoția vs Armenia

B1: Republica Irlanda vs Ucraina

11 iunie

A4: Olanda vs Polonia

A4: Țara Galilor vs Belgia

14 iunie

A4: Olanda vs Țara Galilor

A4: Polonia vs Belgia

21 septembrie

B1: Scoția vs Ucraina

24 septembrie

B1: Scoția vs Republica Irlanda

B1: Armenia vs Ucraina

27 septembrie

B1: Republica Irlanda vs Armenia

B1: Ucraina vs Scoția

