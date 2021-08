Festivalul Enescu 2021:  Opere în premieră în România prezentate în spectacole multimedia

Toate operele prezentate la Sala Palatului, la ediția din 2021 a Festivalul Internațional George Enescu, vor fi atât în premieră în România, cât și în format multimedia, cu participarea unor artiști și orchestre renumite, precum și a cunoscutelor regizoare Carmen Lidia Vidu și Nona Ciobanu.

Una dintre opere, compusă de faimosul tenor, compozitor și dirijor Jose Cura – Te Deum –, este o premieră mondială și este dedicată aniversării celei de-a 25-a ediții a Festivalului Enescu.

Abordarea amplă a lucrărilor lirice este una din liniile trasate de directorul artistic Vladimir Jurowski și a adus Festivalului Enescu nominalizarea la International Opera Awards 2020, pentru programul său din 2019.

Operele prezentate în premieră și multimedia la Sala Palatului

Împlinirea a 50 de ani de la moartea lui Igor Stravinski este marcată printr-un program dedicat în exclusivitate compozitorului pe 1 septembrie, care cuprinde și premiera românească a lucrării The Flood (Potopul), în interpretarea Orchestrei Simfonice a Radiodifuziunii din Berlin sub bagheta directorului artistic al Festivalului, Vladimir Jurowski. Din programul acestui concert face parte și lucrarea Les Noces (Nunta) – scene coregrafice cu muzică și cânt pentru voci, 4 piane și percuție, un moment spectaculos cu pianiștii Daniel Ciobanu, Andrei Licareț, Alexandra Silocea și Mihai Ritivoiu, precum și Renard, histoire burlesque chantée et jouée (Vulpea).

Pe 15 septembrie Orchestra Națională Radio va aduce în premieră opera Der Zwerg (Piticul) de Alexander von Zemlinsky pe scena Sălii Palatului, sub bagheta dirijorului Oleg Caetani.

Cele două concerte vor avea o regie multimedia semnată de Carmen Lidia Vidu, una dintre cele mai apreciate regizoare din România, premiată recent de UNITER. La acest link, puteți vedea un fragment al proiecției multimedia create de Carmen Vidu pentru Les Noces (Nunta). Iar la acest link, este un fragment al proiecției pentru The Flood (Potopul) realizate de aceeași regizoare.

Orchestra Filarmonicii George Enescu prezintă în premieră în România Die tote Stadt (Orașul Mort) de Korngold în versiune concertantă, pe 10 septembrie. Nona Ciobanu, regizoare recunoscută pentru creativitatea și complexitatea spectacolelor sale, a pregătit o proiecție de excepție pentru acest spectacol.

Un alt concert de excepție din cadrul Festivalului este susținut de Philharmonia London și José Cura la Sala Palatului, pe 5 septembrie, alături de Corul Academic Radio. Din program fac parte lucrări vocal-simfonice compuse de José Cura, inclusiv o primă audiție la nivel mondial: Te Deum dedicat aniversării celei de-a 25-a ediții a Festivalului pentru solistă, cor și cor de copii. Regia multimedia a acestui concert este semnată de Carmen Vidu.

Informații despre bilete

Puteți găsi informații despre procedura de achiziționare, precum și de condițiile de acces pe site-ul Festivalului, secțiunea Bilete. Este posibil ca, din cauza pandemiei, să apară schimbări în program. Accesul în sălile de concerte se va face cu respectarea condițiilor sanitare, iar purtarea măștii va fi obligatorie.

Festivalul Internațional George Enescu 2021 este programat să aibă loc între 28 august și 26 septembrie 2021, cu un program artistic excepțional, susținut de 3500 de artiști străini și români, pe o durată record de 4 săptămâni, dar și cu măsuri care să reducă riscurile de sănătate pentru spectatori, artiști, organizatori și jurnaliști.

Programul complet poate fi găsit pe site-ul festivalenescu.ro