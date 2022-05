Fenomen rar! O australiancă vede viața în 100 de milioane de culori

Ochiul uman dispune de milioane de celule care permit culorilor să fie percepute. Persoanele cu vedere normală au trei tipuri de astfel de celule care percep cam 1 milion de culori. S-a descoperit că unele specii de animale beneficiază și de al patrulea tip, care extinde observarea culorilor la cele din zona UV, lucru care, aparent, l-a moștenit și Concetta Antico. Femeia suferă de tetracromaţie, ceea ce îi permite să vadă şi să picteze lumea în 100 de milioane de culori. Ironia sorţii? Femeia, stabilită în Byron Bay, SUA, are o fiică cu daltonism, defect al vederii care constă în incapacitatea de a distinge culorile, în special roşul de verde.

Lucrările ei sunt pline de detalii

Datorită abilității ei incredibile, artista din Australia creează cu o atenție la detalii deosebită opere impresioniste, ce-i permite să adauge tușe de culori incredibile. Chiar dacă un obiect este monocrom, Concetta spune că ea poate vedea o serie de culori în mozaic când se uită la el. „Întotdeauna am simţit că trăiesc într-o lume magică. Ştiu că aşa spun copiii, dar pentru mine, era ca şi cum totul era hiper-minunat, hiper-diferit. Am explorat mereu natura, şi am încercat să văd subtilităţile, pentru că vedeam mult mai multe detalii în toate. Altcineva ar putea să se uite la o frunză sau la o petală a unei flori, dar pentru mine, era ca o constrângere de a înţelege cu adevărat, de a vedea cu adevărat şi, uneori, de a petrece mult timp cu ea. Şi am vrut doar să pictez şi să portretizez tot ceea ce vedeam”, a mărtursit Concetta Antico pentru The Guardian.

"Sunt doar drogată de viaţă!"

Faptul că are o vedere ieşită din comun o face extrem de fericită: „Sunt sigură că oamenii cred că sunt drogată tot timpul, dar în realitate sunt doar drogată de viaţă şi de frumuseţea care ne înconjoară. De multe ori mă gândesc, cum poţi fi nefericită în această lume? Du-te şi stai într-un parc. Uită-te la un tufiş sau la un copac. Nu poţi să nu apreciezi cât de magnific este”, mai spune Antico pentru sursa citată.

15% din femei au această genă

Potrivit dr. Kimberly Jameson, un cercetător de la Universitatea din California care a studiat cazul lui Antico, simplul fapt de a avea gena - pe care o au aproximativ 15% dintre femei - nu este de unul suficient pentru a fi tetracromat, dar este o condiţie necesară. "În cazul Concettei, un lucrul pe care îl credem este că, pentru că ea pictează în mod continuu de la vârsta de 7 ani, şi-a valorificat cu adevărat acest potenţial suplimentar şi l-a folosit. Aşa funcţionează genetica: îţi oferă potenţialul de a face lucruri şi dacă mediul îţi cere să faci acel lucru, atunci genele intervin", a mai spus cercetătorul. Acum stabilită în Byron Bay, Antico predă mai puţin şi pictează mai mult.

