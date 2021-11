Femeia considerată 'cea mai în vârstă persoană din lume' a murit la 124 de ani

Francisca Susano, o femeie de 124 de ani considerată 'cea mai în vârstă persoană din lume', a murit luni noapte, în casa sa din Filipine. Decesul femeii născute în secolul 19 a fost confirmat de autoritățile locale.

Potrivit documentelor, Francisca Susano s-a născut pe 11 septembrie 1897, în același an în care a a fost inventată cupa de înghețată, iar Marconi a transmis prima emisie radio peste ape.

Cauza morții femeii de 124 de ani nu a fost stabilită încă. Cu toate că nu avea simptome specifice noului coronavirus, va fi efectuat un test, potrivit The Sun.

Se crede că secretul longevității Franciscăi Susano a constat în dieta bazată pe plante și foarte puțină carne. De asemenea, ea nu a consumat vreodată băuturi alcoolice.

Francisca Susano, the oldest person in the Philippines, passed away on Nov. 22 at the age of 124. pic.twitter.com/GW760uc128