FCSB - FC Botoșani. Toni Petrea, despre noua 'perlă' a lui Becali: Foarte frumos golul / Video

'Sunt nemulțumit de prima repriză doar că am primit golul, însă jocul a fost destul de bun. Am primit gol pe o neatenție, n-am știut să rupem jocul când trebuia. Am reușit să forțăm apoi adversarul să greșească și să marcăm golul doi. Repriza a doua ne-a aparținut în totalitate.' a spus Toni Petrea.

'Foarte frumos golul lui Octavian Popescu. Mă bucur pentru el, cred că înseamnă foarte mult. Sper să aibă cât mai multe reușite de genul ăsta. Am vorbit cu el și i-am explicat, i-am mai transmis câteva idei. El n-are curajul suficient să finalizeze. I-am zis că nu se întâmplă nimic, mai bine dă la poartă decât să o piardă și să îi lase pe contraatac.' a declarat Petrea.

'Moruțan are o lovitură la spate, nu mai putea. S-a întâmplat în prima repriză. A încercat, a zis că mai încearcă să joace. Atât a mai putut. Sper ca mâine să vedem mai multe și să nu fie foarte grav prin prisma jocurilor care urmează. Suntem cam ghinioniști, sper să spargem ghinionul să nu mai avem accidentări. Ne împuținăm, iar lotul nostru nu e foarte numeros.' a subliniat Petrea.

'Chiar dacă Botoșaniul a intrat în play-off de pe 6, au dat o replică bună. E o formație preocupată de joc, de posesie și cred că poate pune probleme altor formații. Noi trebuie să ne gândim pas cu pas. Nu vreau să fac planuri pentru că poate nu ne iese așa cum trebuie. Noi trebuie să refacem jucătorii și să ne concentrăm la meciul următor, un meci greu, cu o echipă care a suferit o înfrângere destul de drastică în această seară, cu un moral zdrunciat, dar sigur vor da totul pe teren contra noastră', a mai spus Petrea, scrie DigiSport.

După această victorie, FCSB a revenit pe primul loc în Liga 1, cu 36 de puncte. Pe locul 2 se află CFR Cluj (35p), iar pe 3 se situează Universitatea Craiova (30p).