FC Rapid solicită intervenţia ministrului Bode, acuzând tratamentul abuziv al Jandarmeriei asupra suporterilor

Într-un comunicat publicat pe site-ul oficial, conducerea grupării giuleştene susţine că fanilor le-au fost încălcat dreptul la demnitate, fiind dezbrăcaţi, fotografiaţi împreună cu cărţile de identitate şi "inventariaţi ca nişte obiecte" pentru a li se permite accesul pe Arena Naţională.



"Am primit cu indignare vestea privind modul în care forţele de ordine au înţeles să trateze suporterii noştri înainte de intrarea în Arena Naţională, pentru partida din 6 noiembrie. Tratamentul la care aceştia au fost supuşi din partea jandarmilor, care i-au separat după criterii doar de ei ştiute, dezbrăcat, fotografiat şi inventariat ca pe nişte obiecte, este unul nu doar abuziv, ci unul care încalcă unul dintre cele mai elementare drepturi ale omului: dreptul la demnitate. Acesta este un drept fundamental, recâştigat de români la Revoluţie, şi nu vom accepta ca el să fie terfelit din niciun motiv, cu atât mai puţin pentru simpla 'crimă' de a fi membru al unei galerii", se menţionează în comunicatul intitulat "Demnitate pentru suporteri".



Oficialii rapidişti îi cer ministrului să stopeze aceste practici ilegale ale Jandarmeriei şi să îi tragă la răspundere pe vinovaţi.



"Am luat asupra noastră munca de a umple stadioanele cu spectatori ca odinioară, pentru că am ales să conducem prin puterea exemplului şi să nu aşteptăm nimic de la alţii. Asemenea lui Don Quijote, pare că ne luptăm, însă, cu morile de vânt: cu cât facem mai multe ca să atragem suporterii pe stadioane, cu atât mai multe statul face ca să îi gonească. Astfel de acţiuni desprinse din vremuri de tristă amintire nu fac decât să slăbească încrederea nu doar a suporterilor rapidişti, ci a tuturor iubitorilor de sport, în tot ceea ce înseamnă poliţişti şi jandarmi. Cerem în mod public d-lui Ministru Bode să ia măsuri urgente pentru stoparea acestei practici a Jandarmeriei Române, pentru stabilirea împrejurărilor în care aceste ordine, vădit nelegale, au fost date şi executate şi pentru tragerea la răspundere a celor vinovaţi. Le mulţumim suporterilor noştri pentru că au pus pe primul loc prezenţa alături de echipă şi le transmitem că nu sunt singuri în faţa acestor abuzuri", se mai arată în comunicat.



Echipa de fotbal FC Rapid a fost învinsă cu scorul de 3-1 de formaţia FCSB, duminică seara, pe Arena Naţională din Capitală, într-o partidă contând pentru etapa a 17-a a Superligii.

FCSB a învins-o pe FC Rapid Bucureşti cu scorul de 3-1 (2-0), duminică seara, pe Arena Naţională, într-un meci din etapa a 17-a a Superligii de fotbal.

FCSB s-a impus la capătul unui joc foarte bun, prin golurile marcate de Andrei Cordea (14), Andrea Compagno (31) şi Octavian Popescu (57), în timp ce pentru Rapid a punctat Marko Dugandzic (76 - penalty).

Giuleştenii au început mai bine jocul, iar Târnovanu a fost nevoit să respingă şutul lui Kait de la 18 metri (5). Rapid a înscris prin Dragoş Grigore (10), dar golul a fost anulat pentru ofsaid. O eroare a defensivei giuleştene a stat la baza deschiderii scorului, portarul Moldovan l-a pus pe Onea într-o situaţie dificilă, fundaşul a pierdut mingea, iar Cordea a reluat în plasă centrarea lui Octavian Popescu (14).

Rapid a avut o şansă bună în min. 24, dar şutul lui Sefer din careu a fost blocat de Tamm. FCSB şi-a dublat avantajul, în min. 31, când Săpunaru a degajat mingea în Adrian Şut, mingea atingând şi cotul acestuia, iar Compagno, rămas singur cu portarul, a marcat cu un şut la colţul lung.

Oaspeţii au mai avut o oportunitate în prima repriză, dar şutul lui Ioniţă (37), de la circa 22 de metri, a trecut pe lângă ţintă. Rapid nu a reuşit să lege jocul nici în partea secundă, iar FCSB a fost aproape de golul al treilea în min. 56, dar portarul Moldovan a respins mingea trimisă din lovitură liberă de la 18 metri de Oct. Popescu.

Un minut mai târziu, pe contraatac, bine servit de Cordea, Octavian Popescu a marcat al treilea gol al echipei conduse de Mihai Pintilii (57). Deşi Rapid a rămas în zece oameni după eliminarea lui Junior Morais (70), pentru lovirea lui Cordea, alb-violeţii (culori în care a evoluat Rapid în acest meci) au fost mai incisivi şi au reuşit golul de onoare, prin Marko Dugandzic (76), dintr-o penalty obţinut tot de croat, faultat în careu de Creţu.

Rapidiştii şi-au încercat şansa de la distanţă de mai multe ori, dar Târnovanu a fost la post la şuturile lui Albu (74) şi Pănoiu (77), iar Săpunaru (79) a trimis puţin alături. FCSB a mai avut o şansă notabilă în final (90+2), dar Omrani a trimis peste poartă din lovitură liberă de la 20 m.

În min. 33, jocul a fost întrerupt circa două minute de arbitrul Sebastian Colţescu din cauza incidentelor provocate de suporterii FCSB-ului, care au avut scandări nepotrivite şi au aruncat cu obiecte spre colţul terenului, unde Ioniţă se pregătea să execute un corner. FCSB venea după un eşec în deplasare cu Universitatea Cluj (1-2), iar Rapid era neînvinsă de patru etape (două victorii, douî egaluri).

În tur, Rapid s-a impus cu 2-0. FC FCSB - FC Rapid Bucureşti 3-1 (2-0) Au marcat: Andrei Cordea (14), Andrea Compagno (31), Octavian Popescu (57), respectiv Marko Dugandzic (76 - penalty). Bucureşti, Arena Naţională: 31.233 spectatori Superliga - etapa a 17-a.

