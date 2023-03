FC Botoşani, doar remiză cu CS Mioveni în Superligă

FC Botoşani a terminat la egalitate cu CS Mioveni, 1-1 (1-0), vineri seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 30-a a Superligii de fotbal, ultima a sezonului regulat.



Gazdele au deschis scorul prin fundaşul francez Gabriel Mutombo (12), cu o lovitură de cap din 6 metri, la cornerul executat de Sebastian Mailat. Mutombo a înscris primul său gol în Superligă, scrie Agerpres.



Lanterna roşie a egalat pe final, prin Bogdan Rusu (88 - penalty), după un fault comis de portarul Eduard Pap asupra lui Blerim Krasniqi.



FC Botoşani nu are nicio victorie în ultimele şase etape, înregistrând două egaluri şi patru eşecuri.



CS Mioveni a pierdut doar două meciuri din ultimele zece jucate, având trei victorii şi cinci egaluri.



Scorul a fost egal şi în tur, 0-0, când Flavius Stoican o antrena pe CS Mioveni.



AFC Botoşani - CS Mioveni 1-1 (1-0), Stadion Municipal - Botoşani

Au marcat: Gabriel Mutombo (12), respectiv Bogdan Rusu (88 - penalty).

Arbitru: Andrei Florin Chivulete (Bucureşti); arbitri asistenţi: Sebastian Eugen Gheorghe (Suceava), Andrei Constantinescu (Bucureşti); al patrulea oficial: Vlad Baban (Iaşi)

Arbitru video: Florin Andrei (Târgu Mureş); arbitru asistent video: Vladimir Urzică (Piatra Neamţ)

Observatori: Costin Ioan Toma (Piatra Neamţ) - CCA, Ştefan Popa (Bucureşti) - LPF

Dică, mulţumit

"E bine că am luat acest punct. Prima repriză a fost echilibrată, noi am avut o ocazie, cei de la Botoșani o ocazie și au marcat acel gol din fază fixă. În repriza a doua, am schimbat sistemul de joc, din 4-3-3 în 4-3-1-2 , și am reușit să punem presiune pe adversar, ne-am creat situații de gol. Consider că rezultatul este echitabil.

Avem o șansă în plus de a ne salva, de a merge la baraj. Am plecat cu 9 puncte, am reușit să acumulăm 13 puncte în 9 etape. Pentru echipa de pe ultimul loc, cred că este un lucru pozitiv. Important este să rămânem uniți, să avem încredere în noi, să avem curaj la fiecare meci și să încercăm să rămânem în prima ligă.

Când am venit, am spus că vom fi o echipă care nu ne predăm. Trebuie să credem în șansa noastră! Situația financiară este bună. Săptămâna viitoare vom primi salariile, ce ni s-a promis. Au fost banii cesionați, totul este în regulă. Unii dintre jucători sunt cu banii la zi, alții au o lună întârziere, dar nu e o mare problemă", a spus Nicolae Dică.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News