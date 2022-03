Faza cu Putin, analogie cu Ceaușescu. Și acum, ca și atunci, vedem începutul sfârșitului pentru „liderul suprem” / video

„Acum 32 de ani, am văzut scena de la televizor cu Ceaușescu - Discursul lui Ceauşescu din 21 decembrie 1989 - care a contat foarte mult deoarece, până atunci, totul era perfect. Nu se defecta nimic când era vorba despre conducerea superioară de partid. A fost începutul sfârșitului. A fost un semn. Am trăit acele momente, aveam 38 de ani. A dat o undă de speranță oamenilor care se aflau acasă, în fața televizoarelor, precum mă aflam și eu. Or, nu se poate să nu se facă o analogie cu ce s-a întâmplat la televiziunea rusă, astăzi, cu Putin și ce s-a întâmplat atunci, cu Ceaușescu. Sunt semne înainte-mergătoare care au o importanță a lor...”, a declarat Dan Ciachir, pentru DC News.

Amintim faptul că pe 21 decembrie 1989, în contextul evenimentelor de la Timişoara, Nicolae Ceauşescu programa o adunare populară la care să participe muncitorii din fabricile şi uzinele din Bucureşti. La un anumit moment, pentru prima dată în 25 de ani, din mulţime răzbatea un vuiet. Ceauşescu rămăsese uimit, neînţelegând ce se întâmplă, iar transmisiunea tv era perturbată.

Video Discursul lui Ceauşescu din 21 decembrie 1989

Vladimir Putin a susținut, vineri, pe stadionul Luzhniki din Moscova, un discurs de câteva minute, după care a dispărut brusc din imaginile transmise aparent live de televiziunile ruse. Însă, către final, difuzarea discursului a fost întreruptă brusc și înlocuită cu muzică.

Video Discursul lui Putin de astăzi în care președintele rus dispare subit din transmisiune

Then just random footage of people chanting pic.twitter.com/6jj4lD58bq — max seddon (@maxseddon) March 18, 2022

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dimitri Peskov, a declarat ulterior că de vină a fost o „eroare a serverelor”.

Pe 18 martie, rușii sărbătoresc „Ziua reunificării Crimeei cu Rusia”, iar locuitorii multor orașe ale Rusiei participă la concerte, în timp ce în Crimeea este declarată zi liberă pentru bugetari.

La manifestația de pe stadionul Luzhniki din Moscova, care este de fapt una de susținere a războiului din Ucraina, a venit și Vladimir Putin, care a fost aclamat de mulțime.

Putin s-a adresat mulțimii și a salutat ceea ce el a numit încă de la început "operațiunea specială" din Ucraina, în timp ce oamenii agitau steaguri rusești.

Conform presei ruse, pe stadion sunt aproape 100.000 de oameni, iar alți circa 130.000 sunt în afara acestuia.

