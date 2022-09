Fane Văncică, agresorul care se mândrea că bate femei, a fost interzis pe Tik Tok. Europarlamentar USR: Am strâns mai multe videouri ca să le trimit la Parchet în susținerea plângerii penale

După foarte multe sesizări ale internauților, contul lui Fane Văncică a fost închis.

Europarlamentarul USR Vlad Gheorghe a anunțat că a descărcat mai multe clipuri cu interlopul pentru a le trimite la Parchetul General.

„În urma plângerilor, inclusiv de la subsemnatul, se pare că TikTok i-a închis contul nevertebratului care se lăuda cum bate femei. Mai au de lucru la fanii tembelului care tot fac copii. E bine că tocmai am tras videourile ca să le trimit la Parchet în susținerea plângerii penale. Să nu rămână procurorii fără probe. Așteptăm și amenda de la CNCD”, a spus Vlad Gheorghe.

VEZI ȘI: Ce a spus Mircea Badea despre cazul lui Fane Văncică

Mircea Badea a spus care este, în viziunea sa, cea mai importantă întrebare în cazul agresorului.

„Este o întrebare corectă și ce face Poliția Română. Răspunsul este ca de obicei: în principiu, nu mare lucru în mod evident. Eu zic altceva: Eu nu vreau să mai aud despre statul de drept. Nu pot să mai aud despre judecători, despre procurori, despre valorile occidentale din statul de drept. Eu mă întreb așa: Domnul acesta - Fane Văncică - plătește taxe și impozite? Din ce trăiește? Din ce îi dau fanii pe Tik Tok? Dânsul ce părere are despre inflație, ce părere are despre ROBOR? Astea sunt întrebări importante când avem de a face cu un personaj - înțeleg - de succes din moment ce are atâția urmăritori (n.r. - are 135.000 urmăritori). Când mai apare câte o astfel de faptă oribilă, vedem că nu se face nimic. Pe vremea lui Băsescu, am asistat la un spectacol derizoriu, acel zornăit de cătușe pentru spețe complet cretine, majoritatea inventate, deghizate sub articolul inept de abuz în serviciu”, a spus Mircea Badea la Antena 3, în emisiunea „În gura presei”.

„Fane Văncică sigur nu făcea abuz în serviciu pentru că altfel sigur ar fi fost deranj... Ar fi venit procurorii, SRI-ul, miliția... Am fi asistat la un spectacol al justiției de dimineața până seara. S-a înțeles ideea”, a mai spus ironic Mircea Badea.

„Cum pot femeile să doneze bani unui om ca Fane Văncică”, Mircea Badea a venit cu răspunsul: „Păstrând proporțiile, vă spun cum este în SUA. Criminali în serie, cu palmares teribil, primeau mii și zeci de mii de scrisori de dragoste. Așa este specia. Întotdeauna va exista un procent, în cadrul speciei, dispus să aduleze tot felul de personaje. Este doar o constatare statistică”.

VEZI ȘI: Reacția celor de la Centrul Filia, organizație nonprofit:

„Au ajuns și în atenția noastră imaginile absolut șocante și îngrozitoare cu interlopul Fane Vancică în timp ce acesta o umilește și o lovește cu bestialitate pe o tânără. Agresorul o lovește cu brutalitate, cu pumnii și picioarele, în timp ce toarnă apă cu gheață peste ea și se răstește la ea. Alți bărbați râd în timp ce filmează aceste scene.

Fane Vancică a revenit și cu o "justificare" a brutalității sale: "N-avem ce să îmi faceți! Asta e nebunia mea! [...] plăcerea mea e să bat o femeie. Sunt masochist. [...] Ia uite ajungem pe locul I în România că batem femeile. Am avut o amantă, o am în continuare. […] Datorită faptului că am fost foarte gelos, când am fost naş, am chemat-o la mine, acum patru luni de zile şi am avut impresia că se uită pe un prieten. Şi când am avut impresia că se uită de Ahmed m-am luat de ea."

Înțelegem teroarea și frica sub care trăiesc victimele acestui agresor, un individ periculos care se află în continuare în libertate. Acest caz este unul dintre cele mai dure și violente episoade de normalizare a abuzului împotriva femeilor de care am aflat în ultima perioadă. Cerem autorităților să ia măsuri împotriva agresorului și platformelor de socializare să îi interzică să mai publice conținut. Rețelele de socializare sunt responsabile pentru diseminarea conținutului revoltător pe care Fane Vancică îl publică și pentru impactul discursului său abuziv. Este inacceptabil ca indiferența autorităților și a rețelelor sociale să permită astfel de situații de abuz”, a fost mesajul transmis de această organizație feministă.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News