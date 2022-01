FaceID de pe iPhone va funcţiona şi dacă porți mască

FaceID funcţiona doar când utilizatorul avea întreaga faţă descoperită din cauza faptului că FaceID nu-l putea recunoaște cu masca pe față. Însă acest fapt se va schimba deoarece FaceID va funcţiona şi cu mască. Recunoaşterea utilizatorului ar urma să se facă pe baza caracteristicilor ochilor, scrie The Verge.

Două opțiuni de activare FaceID

Update-ul va fi introdus în iOS 15.4. Acesta a fost lansat în stadiu beta şi va ajunge la clienți în lunile următoare. De asemenea, va fi introdusă o opţiune care va trebui activată astfel încât FaceID să meargă şi cu mască de protecție.

(Add Glasses)

Cei care poartă ochelari vor trebui să activeze o a doua opţiune (Add Glasses) astfel încât FaceID să ia în considerare masca și ochelarii. Apple precizează că nivelul de securitate pentru funcţionarea FaceID cu mască este mai redus pentru că acesta nu poate scana întreaga faţă.

Gigantul tehnologic Apple a devenit prima companie din lume care atinge o valoare de piaţă de 3 miliarde de dolari. Preţul unei acţiuni Apple a crescut cu 5.800 la sută din 2007 şi până acum, transmite BBC News pe Instagram. Apple a fost unul dintre marii câştigători ai pandemiei, pentru că lockdown-ul a adus o creştere pe cheltuielile pentru gadget-uri.

Când va fi lansat automobilul electric al Apple

Noul şef al diviziei auto a grupului american Apple Inc, Kevin Lynch, face presiuni pentru lansarea unui automobil electric în 2025 şi reorientează proiectul în jurul capacităţilor de conducere autonomă, a anunţat joi Bloomberg News, citând surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, transmite Agerpres, citând Reuters.



Acţiunile producătorului de iPhone-uri au urcat cu peste 2% după publicarea informaţiilor. Reprezentanţii Apple nu au comentat informaţia. Maşina ideală a Apple nu va avea volan şi pedale, designul de interior fiind adecvat conducerii fără mâini, susţin sursele.



Eforturile producătorului de iPhone-uri în domeniul conducerii autonome, cunoscute sub numele de "Proiectul Titan", au debutat în 2014, când firma a început să proiecteze de la zero propriul său vehicul. La un anumit moment, Apple a abandonat eforturile în domeniul tehnologiei pentru maşinile fără şofer pentru a se concentra pe software şi şi-a reevaluat obiectivele.



Informaţiile vin pe fondul majorării cererii pentru vehiculele electrice, care au dus la creşterea capitalizării bursiere a unor firme ca Tesla şi Rivian peste cea a producătorilor auto tradiţionali. VEZI articolul inițial aici!

