Facebook își lansează propria monedă. Ce e Zuck Bucks și ce poți face cu ea

La nivel intern, angajații companiei au numit această monedă virtuală „Zuck Bucks”. Totuși, nu este deocamdată cunoscut cum ar putea fi folosită această monedă de schimb virtuală, disponibilă doar în cadrul companiei. În schimb, multe voci consideră că această monedă ar putea fi folosită în cadrul metaversului pe care Mark Zuckerberg plănuiește să-l dezvolte.

Monedă inspirată din Roblox

Conform Financial Times, compania Meta s-ar fi inspirat de la jocul video Roblox, care a atras foarte mulți bani de la investitori folosind moneda Robux, ca mijloc de schimb în cadrul produselor sale de gaming. Un alt zvon privind folosirea acestei valute digitale are în vedere utilizarea unor jetoane sociale, care ar putea recompensa utilizatorii pentru diverse activități pe care utilizatorii le întreprind în cadrul platformelor sociale deținute de companie și în cadrul viitorului metaverse. În același timp, Meta ar putea oferi și produse financiare obișnuite, bani și împrumuturi pentru diverse companii mici ce tocmai au început să se dezvolte. De altfel, un alt proiect financiar al acestei companii are în vedere utilizarea de NFT-uri, jetoane digitale. În luna mai, Meta se pregătește să lanseze un suport pentru utilizarea, postare și distribuirea de jetoane digitale pe Facebook și Instagram.

Moment de criză la început de an

În februarie, Meta/Facebook a suferit cea mai mare pierdere înregistrată într-o singură zi din istoria bursei americane după ce a publicat estimări mai slabe decât cele la care se așteptau investitorii. Mai exact, valoarea de piață a Meta a scăzut cu aproape 240 de miliarde de dolari după ce prețul acțiunilor sale s-a prăbușit cu 26,4% în decurs de doar 24 de ore după ce piețele s-au închis. Pierderile au fost atât de mari fiindcă Meta a investit în hardware pentru realitate virtuală, în software, dar și pentru a face angajări. Compania promitea investiții de 10 miliarde dolari pentru a construi metaversul și peste 10.000 de noi locuri de muncă în Europa. Bloomberg estimează acum averea lui Mark Zuckerberg la 89,6 miliarde de dolari, el căzând mai multe poziții până pe a zecea în clasamentul celor mai bogate persoane din lume.

