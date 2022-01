Exporturile zilnice de gaze ale Gazprom, la cel mai scăzut nivel de după 2015

Grupul controlat de statul rus a informat luni că în primele 15 zile din noul an a exportat o cantitate de 5,4 miliarde metri cubi spre pieţele sale principale, care includ cea mai mare parte a Europei, Turcia şi China. Această cantitate este echivalentă cu o medie de 360 de milioane metri cubi pe zi şi este cu aproape 18% mai mic comparativ cu media din luna trecută.



În paralel, producţia de gaze a Gazprom în prima jumătate a lunii ianuarie a ajuns la 23,1 miliarde metri cubi, sau 1,54 miliarde metri cubi pe zi, cel mai ridicat nivel de după 2014, arată calculele Bloomberg.



Livrările de gaze ale Rusiei spre Europa sunt urmărite cu atenţie în condiţiile în care deficitul de aprovizionare cu acest combustibil, şi creşterea preţurilor, afectează economiile de pe continent. Săptămâna trecută comisarul european pentru Concurenţă, Margrethe Vestager declara că aşteaptă cu nerăbdare răspunsuri de la Gazprom cu privire la livrările limitate. Anterior şi directorul Agenţiei Internaţionale a Energiei, Fatih Birol, a dat vina pe Rusia pentru criza energetică din Europa.



"Nici Rusia şi nici principalul nostru exportator Gazprom nu au nimic de a face cu acest lucru", a declarat sâmbătă vicepremierul rus Alexander Novak. Potrivit acestuia, Rusia a livrat o cantitate semnificativ mai mare de gaze naturale către clienţi precum Germania şi Turcia, ţări care şi-au epuizat volumele contractate.



Grupul rus Gazprom a subliniat luni că "livrează gaze naturale în linie cu solicitările de la clienţi şi în conformitate cu obligaţiile contractuale". Gazprom nu a oferit cifre detaliate cu privire la exporturile către fiecare ţară, ceea ce face dificilă evaluarea livrărilor spre UE; cel mai mare cumpărător de gaze naturale ruseşti, dar a precizat că livrările spre Bulgaria, Turcia şi China au crescut comparativ cu perioada similară a anului trecut.



De peste trei săptămâni conducta Yamal-Europe a trimis gaze în sistem reverse, dinspre Germania spre Polonia, iar livrările de gaze ruseşti vai o conductă cheia spre Slovacia via Ucraina sunt la aproximativ o treime faţă de nivelul normal.



La finele lunii decembrie preşedintele Rusiei, Vladimir Putin a spus că Gazprom respectă acordurile de aprovizionare cu gaze pe termen lung, adăugând că absenta livrărilor prin conducta Yamal-Europe este o consecinţă a lipsei cererilor din partea clienţilor europeni.



Gazprom, primul producător mondial de gaze naturale, asigură o treime din necesarul de gaze naturale al Europei. Grupul rus aprovizionează Europa cu gaze naturale prin trei rute principale: conductele din Ucraina, ruta Yamal - Europe, via Belarus şi Polonia, precum şi gazoductul Nord Stream, care face legătura între Rusia şi Germania, via Marea Baltică.



Companiile româneşti nu au contracte de import încheiate direct cu Gazprom, ci cu două firme intermediare: Imex Oil, o subsidiară a grupului rus Conef, şi WIEE, un joint-venture între Gazprom şi nemţii de la Wintershall, citează Agerpres.

