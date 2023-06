Explozie la o fabrică de rachete și explozibili din Ankara. Cel puțin 5 morți și mai mulți răniți - Video

Cel puțin cinci muncitori au fost uciși într-o explozie care a zguduit o fabrică de explozibili din capitala Turciei, Ankara, a anunțat sâmbătă Ministerul Apărării al Turciei într-un comunicat, scrie aljazeera.com. Explozia a avut loc la fabrica de rachete și explozivi MKE, la aproximativ 40 km în afara Ankara.

"A avut loc o explozie în departamentul de dinamită al fabricii ca urmare a unui experiment chimic, potrivit personalului tehnic", a declarat reporterilor Vahap Sahin, guvernatorul provinciei Ankara.



"Din păcate, cinci lucrători au murit, condoleanțele noastre sunt adresate familiilor lor", a spus Sahin.

Ministerul Apărării din Turcia a confirmat, de asemenea, numărul morților, într-o declarație separată.



"Sub dărâmături erau alți cinci muncitori, dar am reușit să-i salvăm", a informat ministerul.



Angajații răniți au fost duși de urgență la spitale. Presa de stat a adăugat că printre răniți se numără și persoane care se află în stare critică.

An explosion occurred at a rocket production plant in Ankara. Medical and firefighting teams have been dispatched to the scene. According to local media reports, there are casualties and injuries. pic.twitter.com/K4lsj9K4gb