”Exercițiu scârbos” în diaspora - VIDEO. Alfred Bulai: Nu știm să-i valorificăm ca vector de imagine

Sociologul Alfred Bulai a vorbit, la „Nod în Papură“, la DC News, despre românii din diaspora:

„Noi nu am avut experiențe care să ne facă să tratăm mult mai înțelept cu românii din diaspora. Românii de astăzi, pentru statul român, nu există dincolo de granițe. Este o glumă departamentul ăla (n.r. Departamentul pentru Românii de Pretutindeni) și ce fac ei cu banii ăia. Dăm abecedare ca acum 30 de ani, etc“, a spus Alfred Bulai.

„În schimb, nu ești în stare să ai o televiziune performantă, să întoarcă cei de acolo antena de televizor spre București“,a adăugat jurnalistul Val Vîlcu.

„Ai 4 milioane de vectori de imagine în Europa, în acest moment, românii. Poate că unii nu sunt performanți, dar 10% dintre ei ar putea să fie super-vectori de imagine. Ori, nu știi să-i valorifici, nici nu-i bagi în seamă, îți aduci aminte de ei în campania electorală, când e un exercițiu public scârbos. Dintr-o dată, și-au adus aminte de românașii noștri de afară, care suferă...

Întâmplător, am avut ocazia să cunosc niște oameni din diaspora și am rămas șocat. I-am întrebat ce vor și mi-au zis așa: Domn’le, ce să vrem? ... Vreți bani de la statul român?, i-am întrebat. Era unul patron de televiziune, își făcuse televiziune românească în Italia. Mi-a zis: Am bani, dar noi nu avem sprijinul statului român... Ăsta ni-l dai? Mulți dintre ei erau realizați și nu aveau nevoie decât de un sprijin, care trebuie să fie de lobby, de susținere, însă nu exista ca model cultural în România.

