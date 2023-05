Eurovision 2023, a doua semifinală. Theodor Andrei, reprezentantul României, intră în concurs

Reprezentantul României - Theodor Andrei, cu piesa sa "D.G.T. (Off and on) - va intra în competiţia Eurovision 2023, joi, în a doua semifinală, din poziţia a treia.

Primele 10 finaliste, desemnate marţi seara în urma votului telespectatorilor, sunt: Croaţia, Republica Moldova, Elveţia, Finlanda, Cehia, Israel, Portugalia, Suedia, Serbia şi Norvegia. Moldova a fost reprezentată de Pasha Parfeni, cu melodia "Soarele şi luna", interpretată în limba română.



Ediţia din 2023 a Eurovision Song Contest are loc în Marea Britanie, care organizează concursul în numele Ucrainei, din cauza războiului declanşat pe teritoriul acestei ţări.



Semifinalele şi finala, care se desfăşoară la Liverpool Arena sub sloganul "United by Music", sunt transmise în direct pe TVR 1, TVR Internaţional şi TVR+.



Eurovision Song Contest este cea mai importantă competiţie muzicală internaţională organizată de European Broadcasting Union (EBU) - cea mai mare asociaţie din Europa a televiziunilor publice.



Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006), scrie Agerpres.

