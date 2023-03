Europarlamentarul Vlad Gheorghe (USR) a sesizat Comisia Europeană despre votul PNL, PSD și UDMR privind introducerea pragului de 250.000 de lei pentru abuzul în serviciu

'România îngropată! Asta face noua OUG 13, dacă trece la vot. Pragul de 250 000 pentru abuzul în serviciu nu înseamnă doar sfidarea oricărui român cinstit care nu fură nici măcar un leu, ci și o condamnare dată României. Pentru că nu doar banii PNRR vor fi blocați, ci TOATE fondurile europene, dacă această nenorocire devine lege. Adio, spitale, autostrăzi, școli, orice îmbunătățire a vieții românilor posibilă cu miliardele de la UE pe care nu le vom mai primi din cauza PSD, PNL, UDMR.



Am informat Comisia Europeană despre ceea ce vor PSD, PNL și UDMR să facă, să vedem ce vor spune comisarii europeni despre noua ”inițiativă” a coaliției de guvernare. Am scris imediat vicepreședintelui executiv, Frans Timmermans, vicepreședintei Věra Jourová, comisara pentru valori și transparență și comisarului pentru justiție, Didier Reynders, explicând exact ce conține amendamentul votat azi la Senat și care urmează să ajungă curând la Camera Deputaților, cea decizională. Sunt tare curios cum vor justifica ”liderii” Ciucă, Ciolacu și Kelemen în fața comisarilor europeni această nouă tentativă de a legaliza furtul. Cum vor arăta ei că această inițiativă legislativă respectă principiile statului de drept.



Că PSD, PNL și UDMR nu vor în ruptul capului să renunțe la pensiile speciale chiar dacă asta ne blochează PNRR, ne-am lămurit. Dar să își auto-voteze impunitate pentru corupție nu putem accepta. Și nu o acceptă nici mecanismul privind statul de drept, amintesc asta celor care se bucură că nu mai există MCV și ”n-are ce să ne facă UE”. Ba are: îți oprește robinetul de bani europeni dacă tu, PSD, PNL, UDMR insiști să încalci orice regulă și să-ți dai legi care să te scape de pedeapsă dacă furi ”doar” 249 999 de lei, adica 49 999 de euro.



De ce tot încearcă? Pentru că a devenit din ce în ce mai greu să fure, pentru că la Parchetul European e șefă Kövesi de care au vrut să scape cu orice preț, pentru că Dragnea a căzut, dar ei au rămas, pentru că nu-i interesează nimic altceva decât să tragă cât mai mult pentru ei și-ai lor, cum fac de peste 30 de ani. NU LE PASĂ. Și cred că scapă.



Nu scăpați. N-ați scăpat nici în 2017, nu scăpați nici acum', a scris Vlad Gheorghe, pe pagina sa de Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News