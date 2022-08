Europa a avut parte de cea mai gravă secetă înregistrată în 'ultimii cel puţin 500 de ani', anunță Comisia Europeană

'Desigur, aceasta este doar o primă evaluare şi trebuie să o confirmăm prin datele finale de la sfârşitul acestui an', a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, Johannes Bahrke, referindu-se la un studiu publicat luni. Aproape jumătate din Europa este ameninţată de secetă, potrivit unui raport realizat de Centrul Comun de Cercetare (JRC) din cadrul CE.

Autorii raportului afirmă că, până în data de 10 august, 47% din teritoriul Europei a atins un nivel de alertă pentru secetă, în timp ce 17% dintre regiunile monitorizate se află sub incidenţa unei alerte de nivel maximal.

Precipitaţiile scăzute şi o serie de valuri de căldură care s-au manifestat începând din luna mai au afectat debitele râurilor şi nivelurile apei la scară largă în Europa.

Volumele reduse de apă au avut efecte adverse şi asupra sectorului energetic, atât asupra producţiei hidrocentralelor, cât şi asupra sistemelor de răcire a centralelor electrice.

Seceta a redus substanţial randamentele culturilor agricole de vară, cele de porumb, soia şi floarea soarelui fiind cele mai afectate, au precizat autorii raportului. 'Umezeala din sol şi stresul vegetaţiei sunt sever afectate', precizează raportul, care listează peste 12 ţări în care riscul de secetă a crescut, inclusiv Germania, Franţa şi Regatul Unit.

'În restul Europei, deja afectat de secetă, se menţin condiţii stabile de secetă severă', au adăugat autorii cercetării. Conform raportului, regiunile în care condiţiile meteorologice se agravează cel mai mult sunt cele care au fost deja afectate de secetă în primăvara anului 2022 - de exemplu nordul Italiei, sud-estul Franţei şi anumite zone din Ungaria şi România.

Oamenii de ştiinţă prognozează că vremea mai caldă şi mai uscată decât normalul va continua să se manifeste cel mai probabil până în luna noiembrie în vestul regiunii euro-mediteraneene.

'Precipitaţiile recente (de la jumătatea lunii august) ar putea să fi uşurat condiţiile de secetă în unele regiuni ale Europei. Cu toate acestea, în anumite zone, furtunile asociate acelor precipitaţii au provocat pagube materiale şi ar putea să fi limitat efectele benefice ale precipitaţiilor', au adăugat autorii raportului, notează Agerpres.

Seceta a afectat aproape 400.000 de hectare în România. Situația la zi

Seceta extinsă din România a afectat o suprafață însemnată de teren, transmite Ministerul Agriculturii.

Seceta din România a afectat o suprafață importantă de teren arabil.

”Situația suprafețelor calamitate pentru care s-au întocmit procese-verbale de constatare a pagubelor, la data de 19 august 2022.

Suprafața totală afectată de secetă este de 386.900 ha, comunicată până la această dată de către 34 județe, care au raportat culturi afectate de secetă și anume: AB, AR, BC, BH, BT, BR, BV, BZ, CL, CS, CJ, CT, DB, DJ, GL, GR, HD, IL, IS, IF, MM, MH, NT, OT, PH, SJ, SM, SV, TR, TM, TL, VL, VS, VN.



• grâu, triticale: 201.089 ha

• orz, orzoaică, ovăz, secară: 30.805 ha

• rapiță: 30.758 ha

• porumb 70.754 ha

• soia 5.177 ha

• mazăre 866 ha

• floarea soarelui: 32.946 ha

• plante furajere 5.990 ha

• alte culturi: 8.335 ha”, a transmis Ministerul Agriculturii.

