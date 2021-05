EURO 2020. Programul Campionatului European

Foto ilustrativ / Image by Pexels from Pixabay

EURO 2020 se va desfășura în perioada 11 iunie - 11 iulie 2021, în 11 orașe gazdă: Bucureşti (România), Baku (Azerbaidjan), Copenhaga (Danemarca), Londra (Anglia), Munchen (Germania), Budapesta (Ungaria), Roma (Italia), Amsterdam (Olanda), Sankt Petersburg (Rusia), Glasgow (Scoţia), Sevilla (Spania).

Inițial, competiția era programată în 2020, dar a fost amânată pentru 2021 din cauza pandemiei de Covid-19.

De asemenea, printre orașele gazdă ar fi trebuit să se numere Dublin (Irlanda) și Bilbao (Spania). Din cauza faptului că aceste orașe nu au putut oferi garanțiile cerute de forul fotbalistic european, meciurile prevăzute la Dublin se vor juca la Londra și Sankt Petersburg, iar Bilbao a fost înlocuit cu Sevilla.

Grupele EURO 2020

Grupa A (Roma / Baku): Turcia, Italia, Țara Galilor, Elveția

Grupa B (Copenhaga / St Petersburg): Danemarca, Finlanda, Belgia, Rusia

Grupa C (Amsterdam / București): Olanda, Ucraina, Austria, Macedonia de Nord

Grupa D (Londra / Glasgow): Anglia, Croația, Scoția, Cehia

Grupa E (Sevilla / St Petersburg): Spania, Suedia, Polonia, Slovacia

Grupa F (München / Budapesta): Ungaria, Portugalia, Franța, Germania

Tragerea la sorţi a grupelor pentru a avut loc la Bucureşti, în noiembrie 2019.

The #EURO2020 groups have been drawn! ????



Which matches are you excited for? pic.twitter.com/CU7SvtNAXq — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) November 30, 2019

Programul complet EURO 2020

Conform UEFA, Campionatul European se va desfășura astfel:

Faza grupelor:

Vineri 11 iunie

Grupa A: Turcia vs Italia (22:00, Roma)

Sâmbătă, 12 iunie

Grupa A: Țara Galilor vs Elveția (16:00, Baku)

Grupa B: Danemarca vs Finlanda (19:00, Copenhaga)

Grupa B: Belgia vs Rusia (22:00, Sankt Petersburg)



Duminică 13 iunie

Grupa D: Anglia vs Croația (16:00, Londra)

Grupa C: Austria vs Macedonia de Nord (19:00, București)

Grupa C: Olanda vs Ucraina (22:00, Amsterdam)

Luni, 14 iunie

Grupa D: Scoția vs Cehia (16:00, Glasgow)

Grupa E: Polonia vs Slovacia (19:00, Sankt Petersburg)

Grupa E: Spania vs Suedia (22:00, Sevilla)



Marți 15 iunie

Grupa F: Ungaria vs Portugalia (19:00, Budapesta)

Grupa F: Franța vs Germania (22:00, München)

Miercuri 16 iunie

Grupa B: Finlanda vs Rusia (16:00, Sankt Petersburg)

Grupa A: Turcia vs Țara Galilor (19:00, Baku)

Grupa A: Italia vs Elveția (22:00, Roma)

Joi 17 iunie

Grupa C: Ucraina vs Macedonia de Nord (16:00, București)

Grupa B: Danemarca vs Belgia (19:00, Copenhaga)

Grupa C: Olanda vs Austria (22:00, Amsterdam)

Vineri 18 iunie

Grupa E: Suedia vs Slovacia (16:00, Sankt Petersburg)

Grupa D: Croația vs Cehia (19:00, Glasgow)

Grupa D: Anglia vs Scoția (22:00, Londra)

Sâmbătă, 19 iunie

Grupa F: Ungaria vs Franța (ora 16:00, Budapesta)

Grupa F: Portugalia vs Germania (19:00, München)

Grupa E: Spania vs Polonia (22:00, Sevilla)

Duminică 20 iunie

Grupa A: Italia vs Țara Galilor (19:00, Roma)

Grupa A: Elveția vs Turcia (19:00, Baku)

Luni, 21 iunie

Grupa C: Macedonia de Nord vs Olanda (19:00, Amsterdam)

Grupa C: Ucraina vs Austria (19:00, București)

Grupa B: Rusia vs Danemarca (22:00, Copenhaga)

Grupa B: Finlanda vs Belgia (ora 22:00, Sankt Petersburg)

Marți 22 iunie

Grupa D: Cehia vs Anglia (22:00, Londra)

Grupa D: Croația vs Scoția (22:00, Glasgow)

Miercuri, 23 iunie

Grupa E: Slovacia vs Spania (19:00, Sevilla)

Grupa E: Suedia vs Polonia (19:00, Sankt Petersburg)

Grupa F: Germania vs Ungaria (22:00, München)

Grupa F: Portugalia - Franța (22:00, Budapesta)

Optimile de finală:

Sâmbătă, 26 iunie

1: 2A vs 2B (19:00, Amsterdam)

2: 1A vs 2C (22:00, Londra)

Duminică 27 iunie

3: 1C vs 3D / E / F (19:00, Budapesta)

4: 1B vs 3A / D / E / F (22:00, Sevilla)

Luni 28 iunie

5: 2D vs 2E (19:00, Copenhaga)

6: 1F vs 3A / B / C (22:00, București)

Marți, 29 iunie

7: 1D vs 2F (19:00, Londra)

8: 1E vs 3A / B / C / D (22:00, Glasgow)

Sferturi de finală:

Vineri, 2 iulie

Sfert1: Câştigătoarea optimii 6 vs Câştigătoarea optimii 5 (19:00, St Petersburg)

Sfert2: Câştigătoarea optimii 4 vs Câştigătoarea optimii 2 (22:00, München)

Sâmbătă, 3 iulie

Sfert3: Câştigătoarea optimii 3 vs Câştigătoarea optimii 1 (19:00, Baku)

Sfert4: Câştigătoarea optimii 8 vs Câştigătoarea optimii 7 (22:00, Roma)

Semifinale

Marți, 6 iulie

Semifinala 1: Câştigătoarea sfertului 2 vs Câştigătoarea sfertului 1 (22:00, Londra)



Miercuri, 7 iulie

Semifinala 2: Câştigătoarea sfertului 4 vs Câştigătoarea sfertului 3 (22:00, Londra)

8, 9, 10 iulie - pauză

Finala

Duminică, 11 iulie

Câştigătoarea semifinalei 1 vs Câştigătoarea semifinalei 2 (22:00, Londra)

Pe Arena Naţională din București sunt programate meciurile din Grupa C: Austria - Macedonia de Nord (13 iunie, ora 19:00), Ucraina - Macedonia de Nord (17 iunie, ora 16:00), Ucraina - Austria (21 iunie, ora 19:00), dar și partida din optimi dintre câştigătoarea Grupei F şi echipa clasată pe locul al treilea într-una din grupele A, B sau C, pe 28 iunie, ora 22:00.