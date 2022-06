"Euphoria" şi "Spider-Man: No Way Home" au obținut cele mai multe trofee de la MTV Movie & TV Awards / Foto: Pixabay

Producțiile "Euphoria" şi "Spider-Man: No Way Home" au obținut cele mai multe trofee de la MTV Movie & TV Awards.

Seria pentru adolescenţi "Euphoria" şi blockbusterul "Spider-Man: No Way Home" au obținut cele mai multe trofee de la MTV Movie & TV Awards. Actriţa americană Zendaya, care joacă în ambele producții, a dominat duminică ceremonia de decernare a premiilor, recompensate la ediţia din acest an cu trofeul pentru cel mai bun serial, respectiv cel mai bun film, informează Agerpres, citând AFP.



Zendaya a câştigat premiul pentru cea mai bună interpretare într-un serial, pentru "Euphoria", o producţie HBO care urmăreşte, adesea într-un mod sumbru şi percutant, aventurile unui grup de adolescenţi.



Printre numeroasele premii decalate acordate în cadrul ceremoniei, de la "Cel mai bun sărut" până la "Cea mai înfricoşătoare interpretare", serialul "Euphoria" a obţinut alte două trofee, printre care şi cel pentru "Cea mai bună luptă".



Decernate în urma votului publicului, trofeele tind să ajungă la producţiile destinate publicului larg, care beneficiază de fani activi pe reţelele sociale şi sunt încurajaţi să voteze de mai multe ori pentru favoriţii lor.

"Spider-Man: No Way Home" a obținut trofeul pentru cel mai bun film





Prin urmare, nu a fost surprinzător că "Spider-Man: No Way Home", în fruntea box office-ului, a câştigat premiul pentru cel mai bun film. Este al treilea cel mai mare succes din istorie în cinematografele americane şi a obţinut încasări de 1,9 miliarde de dolari la box office-ul internaţional.



Tom Holland, partenerul din viaţa reală al actriţei americane Zendaya, a câştigat trofeul pentru cea mai bună interpretare pentru "Spider-Man: No Way Home". Cuplul nu a participat, însă, la ceremonia din Santa Monica, lângă Los Angeles.

Premiile obținute de Jennifer Lopez și Jack Black





Jennifer Lopez a fost recompensată cu premiul "Generation Award", dar şi cu trofeul pentru cea mai bună melodie ("On my way (Marry me)".



Actorului Jack Black, în vârstă de 52 de ani, i-a fost acordat un premiu pentru întreaga carieră.



Daniel Radcliffe, care a obţinut trofeul pentru cel mai bun răufăcător, datorită interpretării sale din comedia de aventură "The Lost City", a glumit spunând că accentul său britanic l-a ajutat să pară diabolic. "Este un accent universal recunoscut al răului absolut", a declarat el râzând.

