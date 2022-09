Eugen Tomac: PMP solicită PNL și PSD să mărească pensiile cu minimum 20%

PMP solicită PNL și PSD să mărească pensiile cu minimum 20%. Anunțul a fost făcut de către Eugen Tomac, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

"PMP solicită PNL și PSD să mărească pensiile cu minimum 20%. Am solicitat astăzi, în conferința de presă de la Timișoara, celor două partide care conduc guvernul să ia deciziile corecte pentru a ajuta persoanele în vârstă în această perioadă dificilă. Scumpirile generate de inflație și criza energetică obligă Guvernul să majoreze pensiile cu minimum 20%. Bani avem, doar am împrumutat anul acesta peste 8 miliarde de euro. Ați promis că veți majora pensiile. Faceți-o!", a scris Eugen Tomac pe pagina sa de Facebook.

Anunț despre pensii. Ciolacu și Ciucă, precizări

Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu au făcut, joi, câteva declarații cu privire la pensiile românilor.

„Există o punere în aplicare a unui sistem gradual de măsuri. Ca prim obiectiv e aprovizionarea cu energie electrică a cetățenilor”, a spus, joi, premierul Nicolae Ciucă.

Premierul a fost întrebat, ulterior, dacă majorarea pensiilor cu 16 la sută este o variantă cu care se va merge în ședința coaliției. Marcel Ciolacu a intervenit: „Important este că atât eu, cât și domnul premier vedem această necesitate: de a fi pensiile majorate.”

„Mai mult, cred că ar trebui, domnule prim-ministru, să începem discuția și să intrăm cu Legea bugetului în Parlamentul României din luna noiembrie, odată cu a doua rectificare, astfel încât să fie un semnal clar de stabilitate și predictibilitate. Atunci, sunt ferm convins că vom veni cu toate aceste lucruri”, a zis președintele PSD.

Ulterior, Nicolae Ciucă a făcut următoarele precizări: „Am discutat acest subiect împreună cu domnul președinte Ciolacu. Am discutat în Guvern posibilitatea să avem date concrete despre proiecția bugetului pentru anul 2023. Am discutat cu ministrul de Finanțe și în luna octombrie vom avea în primă analiză proiectul de buget pentru anul 2023, urmând ca, în luna noiembrie, el să fie înaintat Parlamentului! Dacă anul trecut am aprobat bugetul în decembrie, ne dorim să ne asumăm angajamentul ca în noiembrie să avem proiectul ajustat.”

Premierul a mai spus: „Discutăm de o decizie responsabilă şi nu vrem să lansăm cifre care nu se susţin pe date din buget”. Vezi mai mult AICI.

Alina Gorghiu, către Marcel Ciolacu în privința majorării pensiilor: Nu-mi arde de glumițe

Alina Gorghiu, președintele Senatului, spune că „nu îi arde de glumițe”, ca reacție la declarația lui Marcel Ciolacu, potrivit căreia se bucură că Rareș Bogdan i-a convins pe liberali că pensiile trebuie majorate: „Faptul că unii lideri politici deschid tolba populismului nu înseamnă că e adevărat”.

„Mie nu-mi arde la început de săptămână de glumițe, indiferent de unde vin ele. Eu sunt convinsă că românii nu o duc mai bine dacă stăm și glumim la conferințele de presă pe seama lor. De aceea o să spun, la modul tranșant și cât se poate de serios, poziția PNL. Orice fel de partid politic, cu atât mai mult PNL, își dorește un nivel de trai mai bun pentru populația din România, își dorește venituri crescute, își dorește pensii majorate și alocații. Însă nu există o parte bună a guvernării care dorește aceste majorări și o parte rea care nu își dorește. Nu! Guvernul Ciucă își dorește aceste aceste lucruri, dar există o disciplină financiară, niște reguli pe care trebuie să le urmărim, există un buget. Nu au fost discutate în coaliție. Faptul că unii lideri politici deschid tolba populismului de dimineață, la prânz și seara și ne tot anunță cum măresc cu 20-30-50% absolut orice pensie și salariu din România nu înseamnă că e adevărat”, spune Alina Gorghiu. Vezi mai mult AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News