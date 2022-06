Eugen Tomac, la ședința comună de la Chișinău: "Se scrie istorie, o istorie pentru care înaintașii noștri au vărsat mult sânge"

"Drumul nostru de acum încolo este doar și doar împreună! Astăzi, la Chișinău, Am fost invitat astăzi să mă adresez plenului reunit al Parlamentului R. Moldova și României convocat într-o ședință solemnă comună ce a avut loc la Chișinău. Într-un moment plin de provocări, cu un război de agresiune declanșat de Rusia aproape de granițele noastre, oamenii politici din cele două state românești au decis să facă ceea ce trebuie în aceste clipe grele. Să-i asigure pe românii de peste Prut că nu sunt singuri și că locul R. Moldova este în Uniunea Europeană. Drumul nostru de acum încolo este doar și doar împreună! Acesta a fost mesajul transmis de către toți actorii politici prezenți astăzi la Chișinău. Se scrie istorie, o istorie pentru care înaintașii noștri au vărsat mult sânge, pentru ca această generație și cele viitoare să poată trai împreună în libertate și pace!" a scris Tomac într-o postare pe Facebook.

Zi decisivă pentru viitorul Republicii Moldova

Vineri, 17 iunie, Republica Moldova a primit verde pentru integrare europeană din partea Comisiei Europene. Comisia s-a pronunțat în favoarea acordării statutului de candidat la UE pentru Republica Moldova şi pentru Ucraina, în înțelegerea că cele două state vor parcurge o serie de pași concreți pentru integrarea efectivă. Astfel, procesul de aderare este deschis iar cele două state candidate trebuie să adopte numeroase reforme, mai ales în domeniile bunei guvernanțe, a statului de drept şi a combaterii corupției. Recomandarea Comisiei Europene urmează sa fie discutată şi votată de cele 27 de state membre UE în cadrul şedinţei Consiliului European ce va avea loc între 23-24 iunie, la Bruxelles. "România a fost primul stat care a susținut cu toată forța integrarea europeană a R. Moldova. Este firesc. Dincolo de Prut sunt tot români, iar locul lor este alături și împreună cu celelalte țări membre ale Uniunii Europene" a mai postat Tomac pe pagina personală.

Cu ceva timp în urmă, Eugen Tomac a explicat într-un interviu exclusiv pentru DC NEWS de ce România nu este membră a spaţiului Schengen şi a arătat cu degetul spre "principalii vinovaţi". "Reprezentaţi statul român în Parlamentul European, dar dacă aţi fi la putere acum, aţi avea o minge ridicată la fileu. Mă uit şi la Turcia acum, cu Finlanda şi aderarea în NATO. Şi noi să fim de acord, dar când ne-or lăsa să intrăm în spaţiul Schengen. Ţineţi minte că într-un an chiar Finlanda ne-a blocat. Măcar să le arătăm obrazul. Nu o punem acum drept condiţie, că ne apără şi pe noi, e bine să fim în NATO. Dar să le aducem aminte când au fost jigodii care făceau jocurile Franţei şi Germaniei, care aveau alegeri şi ne-au blocat", a punctat Val Vâlcu.

"Ştiţi cum e treaba asta cu Schengenul? Principalii vinovaţi pentru faptul că azi nu suntem în spaţiul Schengen suntem noi cu grebla noastră românească. Pentru că în 2012 am avut un calendar deja stabilit clar. Pe 1 octombrie 2013 trebuia cel puţin aerian să fim în Schengen. În aeroporturi aveam culoare instalate cu Schengen. Se făceau primii paşi. Faptul e că noi nu am avut maturitatea politică, şi ştiu sigur că, din ce am vorbit cu cei din PSD, ei nu ştiau de acest calendar. Ponta nu le-a spus şi ei au mers cu "să îl dăm jos pe Băsescu". Ce s-a întâmplat în acea vară ne-a suspendat şi ne-a pus în situaţia aceasta extrem de complicată. Afacerea cu Finlanda... vorbim de un cu totul alt context. NATO nu are nimic în comun cu Uniunea Europeană. Ceea ce am ratat, şi mă refer la toate guvernele, a fost o strategie eficientă pe care trebuia să o gândim şi să mergem în tandem peste tot împreună cu Bulgaria", a fost replica lui Tomac.

