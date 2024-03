Alianța USR - PMP - Forţa Dreptei, respinsă de BEC. Cristian Diaconescu încă apare președintele PMP în acte. Eugen Tomac, explicații

Europarlamentarul PMP Eugen Tomac a venit cu explicații după ce Biroul Electoral Central a respins, duminică, protocolul de constituire a alianţei electorale "Dreapta Unită USR - PMP - Forţa Dreptei", la solicitarea reprezentantului PSD.

Reamintim că BEC a motivat respingerea protocolului prin faptul că, în Registrul partidelor politice, Cristian Diaconescu este cel care apare ca preşedinte al PMP, în timp ce protocolul de constituire a alianţei electorale a fost semnat de Eugen Tomac şi Ionuţ Simionca.

"Eu sunt încrezător că această chestiune pe care a ridicat-o reprezentantul PSD în Biroul Electoral Central va fi rezolvată și clarificată mâine, așa cum prevede legislația română. Eu și Partidul Mișcarea Populară ne-am îndeplinit toate condițiile prevăzute de lege care spun așa: după un congres, un partid are obligația în 30 de zile să își depună întreaga documentație la Tribunalul București, lucru pe care noi l-am făcut. Faptul că legea este construită de așa natură încât oricine, oricând, poate interveni și tergiversa un proces care conform legii trebuie să se încheie în 15 zile, nu este vina mea, nu este vina Partidului Mișcarea Populară", a declarat Eugen Tomac la Antena 3 CNN.

Eugen Tomac: Noi am respectat legea

"Dumneavoastră aveți o obligație ca politician cu experiență să așteptați ca justiția să opereze în registrul partidelor politice numele PMP. Nu ați făcut-o. V-ați grăbit să semnați acte ca președinte PMP fără să fiți ca atare menționat în registru", a spus Radu Tudor.

"Eu v-am transmis un registru fiscal care reprezintă baza legală de relație între un partid politici și Autoritatea Electorală Permanentă. În momentul în care după un congres al unui partid, cel care decide cine conduce un partid, are obligația legală să notifice Autoritatea Electorală Permanentă, iar Autoritatea Electorală Permanentă eliberează un certificat fiscal, lucru pe care l-am făcut, iar Autoritatea Electorală Permanentă recunoaște relația pe care instituția PMP o are cu statul român, respectiv AEP.

Eu v-am prezentat un document oficial din care rezultă cine reprezintă partidul în relația cu Autoritatea Electorală Permanentă. De altfel, am transmis și documente AEP în care președintele AEP mi se adresează mie în calitate de președinte PMP. Noi am respectat legea și am depus așa cum prevede legea rezultatul congresului", a mai spus Eugen Tomac.

