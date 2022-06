Eugen Tănăsescu: Schema anti-biserică a cuplului Chițac - Ovanesian. Strategie cu premeditare, ar zice Caragiale

Într-un mesaj intitulat „Schema anti-biserică a cuplului Chițac-Ovanesian (opinie), Eugen Tănăsescu a făcut următoarele precizări:

„Cuplul Ovanesian-Chițac (n.r. primarul Constanței) folosește legea pentru a pune bețe în roatele bisericilor. Probabil nu suferă să vadă biserici, motiv pentru care fie le aleargă prin instanțe, fie folosesc un context nefavorabil pentru a le demola. Că, de ajutat, ne-am lămurit cu toții că nu prea vor. Să demonstrăm.

1. Strategia cu premeditare.

Dacă cineva se mai întreabă (încă) de ce biserica începută de la Casa de Cultură nu este gata, să ia răspunsul de la cei doi. Care, în 2019, prin „Constanța Altfel”, au blocat în instanță construcția celei mai mari biserici din Dobrogea, viitoarea Catedrală a Eroilor, menită să încununeze spiritual spațiul dedicat Eroilor Neamului de la Casa de Cultură. Așa au considerat ei, că acolo e un parc agresat, deci trebuie făcut tărăboi și demolată construcția. Nimic nu e ce pare, vom vedea.

De atunci, zidurile ajunse la jumătate stau în soare, ploaie și vânt, degradându-se. De afară nu se vede mare lucru, dar când intri în ea îți dai seama că e cu totul altceva, impresionant prin dimensiuni și forme (S=1344mp, L=50m, l=40m, H=33m, etaje cu balcon=2 (400mp și 140mp), nr turle=5), dar care păgubește banii dați de credincioși pe materiale, pentru că....așa a vrut „Constanța Altfel”.

Nimeni n-a înțeles cum arată „Altfel” Constanța până n-a venit la putere cuplul amintit. De atunci, ne-am lămurit....stâlpișori la Sf.Mina, pușcărie în Peninsulă, tranșee pe Ștefan cel Mare, un spital de importanță maximă închis (că „vrem spitale, nu Catedrale”), vise cu spațiul verde de pe taluz (deh, acolo e „altfel”, cu vedere la mare...), buldozere, gropi, praf...și poftă de luat terenuri înapoi.

Pentru că, surprizăăăă, din terenul dat Catedralei de acolo, au luat înapoi o bucată cu iarbă, ca să fie...spațiu verde, sau parcare, nu e clar. Deocamdată, legea le-a mai tăiat din poftă.

În fapt, motivul cu parcul e pentru cei sensibili și nedocumentați care cred că orice petic de iarbă e un parc în sine. Dacă nu câștigă anularea autorizației, pot stopa construcția Catedralei altfel, luând terenul de alături. Așa vor afecta astfel POT și CUT, ceea ce înseamnă că ajungem la un nou PUZ deci...tot la mâna lor. Strategie cu premeditare, ar zice Caragiale.

2. Năpustirea buldozerului.

Profitând de un context nefavorabil de la parohia cu biserica zisă „de pe trotuar” și de opoziția acerbă a unor consilieri locali, unii tot din preajma cuplului amintit (RR pentru cunoscători), odată ajunși la Primărie s-au năpustit cu toată viteza pentru luarea terenului dat deja parohiei pentru biserica parohială (alta decât cea de lângă trotuar, care urma să se demoleze oricum după finalizarea lucrărilor), undeva între blocurile O2 – O3. Care avusese și autorizație și voia să înceapă lucrările.

Odată luat terenul, ne-au bătut obrazul că am tot avut timp s-o mutăm. Noi am muta-o, dar nu mai avem unde, că terenul a fost luat și altul nu s-a dat, decât un buldozer care pare că mulțumește și pe cei cu simț stilistic deosebit, deși doar preoții din pușcăriile comuniste ne pot spune cum e corect aici.

Ba chiar au considerat că au fost destul de îngăduitori cu Arhiepiscopia Tomisului (mulțumim de...considerație) și că trebuie să ascultăm și de cei ce vor bisericile demolate (glasul minorităților stabilește viața majorităților, tot pentru cunoscători)!!!

Și uite așa, în minivacanța cu motivație bisericească, cuplul Chițac-Ovanesian a încercat să pozeze în oameni ai legii, care n-au nimic personal cu bisericile din Constanța, aruncând buldozerul pe...executorul judecătoresc.

Astfel, cei doi au „ajutat” și aici, ca și la Casa de Cultură.

Pentru corectitudine, am aflat cu toții de la IPS Teodosie că primarul s-a implicat în cazul bisericii la Dorally. Cum de s-a întâmplat asta și n-au mai aplicat schema de mai sus, tot pe el îl puteți întreba. Că de la doamna am aflat deviza: „Nimic pentru Biserică!”. Gata, pe la primărie nu se mai trece...credincioșii n-au voie”, a scris Eugen Tănăsescu, marți, 14 iunie, pe contul de Facebook.

„Legea este pentru om, nu omul pentru Lege va zice Hristos. Litera ucide, Duhul face viu!, spunea Apostolul, arătând că, cu legea în mână, poți ucide spiritul ei. Sau, mai pe românește pentru cuplul Chițac-Ovanesian, nu-ți poți ascunde anticlericalismul cu Legea în mână. Se vede oricum, cu ochii care văd eșecul administrației locale!”, a conchis Eugen Tănăsescu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Acest articol reprezintă o opinie.