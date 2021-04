”Eu sunt bine, ceilalți ardeau”. Dr. Cătălin Denciu, numit eroul anului de Belgia, exemplu de ambiție și omenie: Voi continua să lucrez pentru a reuși

Cătălin Denciu s-a întors de mai multe ori în secţia ATI în seara incendiului pentru a-şi salva pacienţii, iar din această cauză a suferit mai multe arsuri de gradul 2 şi 3 pe 40 la sută din suprafaţa corpului.

Soţia lui Cătălin Denciu a spus, la scurt timp după incendiu, că acesta era îngrozit de ce văzuse în secţia ATI. "După tragedie am reușit să vorbesc un pic cu el, printre investigațiile care i se făceau. Și ultima dată am vorbit cu el înainte de a se sui în ambulanță. Și era încrezător că va fi bine. Nu am discutat despre ce s-a întâmplat. El spunea: eu sunt bine, ceilalți ardeau. Era siderat de ceea ce se întâmplase și ce văzuse acolo. Nu pot să spun că era calm, era într-o stare de agitație, de oroare de ceea ce văzuse", a declarat Alina Denciu.

"Avem nevoie de un soţ şi un tată, nu de un erou"

Aceasta a mai recunoscut şi că i-a spus soţului ei să lupte pentru a trăi, pentru că familia sa are nevoie de un soţ şi de un tată.

”Exact asta i-am spus înainte de a pleca, nu avem nevoie de un erou, avem nevoie de un soţ, un tată. Ştiu că şi-a făcut meseria şi sper să şi-o facă în continuare cu dedicaţie, prea multă dedicare uneori pentru ce oferă sistemul medical din ţara noastră", a povestit Alina Claudia Denciu, soţia medicului-erou Cătălin Denciu.

Medicul, recuperat aproape complet în Belgia

La câteva zile după incendiu, Cătălin Denciu a fost transferat în Belgia, unde s-au depus eforturi uriaşe pentru a fi salvat.

"Îmi amintesc că m-am trezit în terapie intensivă”, spune el. „Acolo am fost îngrijit de asistenți medicali și kinetoterapeuți. Pe 20 ianuarie am fost transferat la unitatea de îngrijire medie. Am reușit treptat să mă mișc și să merg din nou. Astăzi pot deja să merg cu bicicleta. Împăturirea brațelor este încă dificilă, așa că urmez o mulțime de ședințe cu kinetoterapeuții și terapeutul ocupațional pentru a învăța să-mi mișc coatele din nou.

Reabilitarea este departe de a se termina, dar știu că trebuie să dau totul pentru a mă simți din nou mai bine. Voi continua să lucrez pentru a reuși”, a declarat medicul.

Eroul anului 2020 în Belgia

„Sunt foarte bucuros că țara mea natală, Belgia, a recunoscut meritele unui medic român din Piatra Neamț, Cătălin Denciu, declarându-l Eroul Anului 2020. Am stat de vorbă personal cu dl. colonel care răspunde de spitalul acela din Belgia”, a anunțat directorul regional al Biroului pentru Europa al OMS, Hans Kluge.

Aceasta nu este singura distincţie primită de Cătălin Denciu. El a fost numit cetăţean de onoare al oraşului Piatra Neamţ, la scurt timp după incendiu.

„Pe termen foarte scurt, vă anunț că am convocat de îndată o ședință extraordinară a Consiliului Local, în care voi propune, pe lângă sprijin financiar pentru familiile victimelor și pacienții și cadrele medicale care au nevoie, acordarea titlului de cetățean de onoare al Municipiului Piatra Neamț domnului doctor Cătălin Denciu, eroul nostru și al întregii țări. Este un gest mic pe care îl putem face în fața eroismului său care ne-a lăsat pe toți fără cuvinte. Căci de mulțumit nu îi vom putea mulțumi vreodată îndeajuns”, a anunțat primarul orașului Piatra Neamț, Andrei Carabelea.

Denciu îşi va continua recuperarea la Saint-Luc University Hospital, unde a lucrat timp de un an în timpul pregătirii sale ca anestezist.

