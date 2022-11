Epave vechi de trei secole, descoperite de cercetători în Marea Baltică

Cercetătorii danezi au descoperit în Marea Baltică trei epave bine conservate, care ar putea avea mai mult de 300 de ani, conform estimărilor, a anunţat miercuri Muzeul Războiului Maritim din Thyboron, Iutlanda, potrivit Agerpres.

Două dintre epave au fost aproape sigur nave de marfă olandeze, a indicat muzeul, în timp ce a treia şi cea mai mare dintre ele este de origine scandinavă.



Toate cele trei nave au fost descoperite la o adâncime de aproximativ 150 de metri, a confirmat muzeul.



"A fost fantastic să văd navele pe ecran când am trimis un robot subacvatic dotat cu o cameră până pe fundul mării", a declarat liderul expediţiei şi directorul muzeului, Gert Normann Andersen, citat într-un comunicat. El a adăugat că navele arătau de parcă "tocmai ar fi fost abandonate".



Spre deosebire de Marea Nordului, unde orice naufragiu ar conduce la o dezintegrare în timp record, epavele sunt adesea bine conservate în Marea Baltică, a spus Andersen. Acest lucru se datorează faptului că nici viermii marini, nici alte vieţuitoare care sfredelesc lemnul nu pot supravieţui la o asemenea adâncime în Marea Baltică, unde apa este mai acidă şi săracă în oxigen.

Citește și:

Misterul lui Sponsian, împăratul roman ”pierdut”, a fost dezlegat. Cercetătorii au analizat monedele de aur găsite în Transilvania

Un ”împărat roman” pierdut, despre care se credea că nu a existat niciodată, poate fi o figură istorică reală, a descoperit un studiu care analizează mai multe monede de aur găsite în Transilvania.

Vechiul lider roman, cunoscut sub numele de ”Sponsian”, este cunoscut doar dintr-un grup de monede care se presupune că au fost găsite în Transilvania în 1713.

De-a lungul istoriei Romei antice, o civilizație care a dominat o mare parte a Europei timp de sute de ani, monedele au prezentat adesea portrete ale împăraților actuali.

Unele dintre monedele din setul găsit în 1713 prezintă un portret alături de numele ”Sponsian”. Dar nu există înregistrări istorice care să documenteze un împărat roman cu un astfel de nume.

În timp ce monedele prezintă asemănări stilistice cu monedele romane de la mijlocul secolului al treilea, ele prezintă, de asemenea, o serie de diferențe cheie, cum ar fi motive istorice amestecate. Drept urmare, monedele lui Sponisian au fost respinse ca fiind falsuri.

Potrivit Newsweek, într-un studiu publicat PLOS One, o echipă de cercetători din Regatul Unit a analizat monedele în încercarea de a dezlega misterul lui Sponsian. Descoperirile lor indică faptul că monedele sunt autentice și că Sponsian a fost probabil un adevărat lider din secolul al treilea. (Vezi galerie foto)

Ideea studiului a apărut de la Paul Pearson, un cercetător de la University College London, care în timpul blocajului COVID a decis să scrie o nouă relatare a crizei Romei din secolul al treilea – o perioadă de stagnare economică, inflație, anxietate civilă, pandemie și război – pentru că a relevanţei aparente pentru situaţia globală actuală.

Ca parte a cercetării lui Pearson pentru cartea sa, Pen and Sword Books: The Roman Empire in Crisis, 248–260, el a dat peste povestea presupusului ”fals” împărat Sponsian.

El l-a contactat pe Jesper Ericsson, curatorul de monede și medalii la Muzeul și Galeria de Artă Hunterian din Glasgow, Scoția, unde se află una dintre monede care îl înfățișează pe Sponsian, cerându-i să fotografieze artefactul pentru carte.

Citește mai mult AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News