Emily Burghelea, mărturisire în plină stradă. Ce a ascuns de soţul ei

Emily Burghelea şi partenerul ei, Andrei, sunt foarte activi pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășesc cu fanii lor aproape tot ceea ce se întâmplă în viața lor. Aşa se face că de curând au adus în online şi o întâmplare din zilele trecute.

Frumoasa blondină a mers să-şi facă analize la un centru medical, chiar la maternitatea unde i-a născut pe ambii copii. După ce au ieșit din clinică, cei doi au ajuns, întâmplător, chiar la Starea Civilă, unde Andrei a mers să-i declare pe micuți după naştere.

Bărbatul a interpretat asta ca fiind un ”semn”, motiv pentru care a întrebat-o pe Emily cum de se face că au nimerit fix acolo. Aceasta a profitat de moment şi a simţit că poate să-i facă lui Andrei o glumă, postând ulterior imaginile pe Instagram unde a stârnit numai zâmbete.

„Andrei: Iubire, dar cum am ajuns noi la Starea Civilă, unde am înmatriculat copiii, după ce am fost la maternitate?

Emily: Ok, acum este momentul să-ți spun! Am mâncat 2 shaorma.”, a fost discuția dintre cei doi.

În urmă cu mai bine de 2 săptămâni, Emily Burghelea le povestea fanilor de pe rețelele de socializare că nu se simte bine, spunând chiar că nu mai are aer. „Îmi e puțin răuț, simt așa că nu am aer. Cică am tensiunea mică... De ce oare?” , a scris Emiliy Burghelea, pe contul ei oficial de Instagram.

