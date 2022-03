Emil Rengle, după Survivor: Dacă am reușit să manipulez atâția oameni, înseamnă că sunt chiar tare!

"Șansele să fiu eliminat erau mari, lucru de care am fost conștient și nu m-au luat chiar pe neașteptate, dar recunosc că eu m-am setat să rămân până la final. În Survivor – în mod clar – este destul de important să te descurci pe traseu și să aduci puncte echipei, capitol la care nu pot afirma că am strălucit. Am luptat și suferit, însă, cot la cot cu fiecare membru al echipei mele și am sperat până în ultimul moment ca experiența mea să continue în show", a spus Emil Rengle pentru ciao.ro.

Întrebat ce părere are despre colegii care i-au atribuit însușiri precum falsitate, răutate și manipulare, acesta a mai spus: "Cred că este important de spus că dacă am reușit să manipulez atâția oameni, oameni în toată firea, cu experiență și trecuți prin viață, înseamnă că sunt chiar tare! Deși acum, sincer, eu am manipulat așa de bine că am ieșit din concurs! Mi se pare important de punctat faptul că este totuși un joc de echipă și că fail-ul sau câștigul echipei nu poate fi pus în spatele unui singur concurent".

"Deschid subiecte incomode pentru mulți"

"Eu trăiesc totul la intensitate maximă și, în loc să țin în mine, să mă prefac sau să încerc să par altceva decât ceea ce sunt și ce simt, risc și aleg să fiu total transparent și uneori (de cele mai multe ori) deschid subiecte incomode pentru mulți, subiecte cu care nu toată lumea este confortabilă și atunci apar discuții / disensiuni", a spus Emil Rengle.

Rengle, traumatizat de foame

"Am rămas cu o traumă după atâtea zile de foame și după 2 luni merit să mă bucur de toate mâncărurile despre care doar visam în junglă. Ușor-ușor îmi revin, dar corpul meu încă are nevoie de nutrienții din mâncare, ca să își revină complet. Cel mai dor mi-a fost de produsele de patiserie și de plăcinte", a mărturisit el.

