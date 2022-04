Elon Musk susține că fiecare minut al lui de gândire valorează 1 milion de dolari pentru Tesla

Elon Musk spune că fiecare minut al gândirii sale ajută Tesla să câștige 1 milion de dolari.

Antreprenorul născut în Africa de Sud a recunoscut că a lucrat „până aproape și-a pierdut minține” pentru producătorul de vehicule electrice și compania de transport aerospațial SpaceX.

El și-a amintit de o întâlnire de 30 de minute în care spune că a „îmbunătățit rezultatul financiar” al companiei cu 100 de milioane de dolari.

„Lucru care îngreunează somnul este că, fiecare oră sau chiar minut bun de gândire la Tesla și SpaceX au un efect atât de mare asupra companiei, încât chiar încerc să lucrez cât mai mult posibil, știi, până în pragul nebuniei. ”, a spus el șefului TED, Chris Anderson, într-un nou interviu.

„Tesla ajunge la punctul în care, sau probabil va ajunge la punctul în cursul acestui an, că fiecare minut de gândire bun, de înaltă calitate are un impact de 1 milion de dolari asupra Tesla, ceea ce este o nebunie.”

„Dacă Tesla realizează venituri de 2 miliarde de dolari pe săptămână, înseamnă 300 de milioane de dolari pe zi, șapte zile pe săptămână. Există multe situații în care o întâlnire de jumătate de oră, în care am reușit să îmbunătățesc rezultatul financiar al companiei cu 100 de milioane de dolari într-o întâlnire de jumătate de oră.”

