Ellen DeGeneres pune capăt emisiunii sale după 19 ani

Conform The Sun, americanca de 63 de ani a insistat că motivul plecării sale din „The Ellen DeGeneres Show” nu are legătură cu acuzațiile de „toxicitate” la locul de muncă făcute de persoanele care au lucrat în aceleași platou de televiziune cu ea.

Luna trecută, mai multe persoane care au făcut parte din personalul emisiunii, dar și invitați, au vorbit despre tratamentul la care au fost supuși de gazdă. Oamenii aceștia au transmis că Ellen DeGeneres a promovat hărțuirea sexuală, bully-ingul și chiar rasismul.

Persoanele creative au nevoie de provocări, spune ea

Femeia arhicunoscută în Statele Unite ale Americii a confirmat faptul că va pleca pentru The Hollywood Reporter, spunând: „Va fi foarte greu în ultima zi, dar știu că a venit momentul. Sunt o persoană creativă. Când ești o persoană creativă, ai nevoie să fii mereu pusă în dificultate, de aceea am decis să găzduiesc Premiile Oscar și de aceea am ales să mă întorc la comedie stand up când nu credeam că o să o mai fac”.

„Doar am avut nevoie de ceva să mă provoace. Și pe cât de extraordinară este emisiunea, pe cât de distractivă este aceasta, pur și simplu nu mă mai provoacă, nu mă mai ține în priză. Am avut nevoie de ceva care să-mi facă acest lucru”, a mai transmis Ellen DeGeneres.

Când va avea loc finalul?

Ellen a explicat că plănuia din 2018 să încheie emisiunea începută în 2003, după ce soția sa, Portia de Rossi, a implorat-o să renunțe. „Era să termin după sezonul 16. Ar fi fost ultimul sezon și voiau să semnez pentru încă patru ani și am spus că poate voi fi de acord cu unul singur. Îmi spuneau că în niciun caz nu vor fi de acord cu unul singur”, a mai explicat DeGeneres.

„Astfel, ne-am hotărât la încă trei ani și știam că va fi ultima mea extindere de contract. Acesta a fost planul de la început. Toată lumea mi-a zis, chiar și când am semnat: «Știi, va fi sezonul 19, nu vrei să faci 20? Este un număr frumos». Și 19 este un număr frumos”, a conchis ea.