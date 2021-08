Elena Udrea, despre fiica ei. Cozmin Gușă: O să fac o dezvăluire / E groaznic! Nu accepta, ȚIPA dacă mă auzea

Elena Udrea a fost invitată în emisiunea lui Cozmin Gușă de la Gold FM, "Ce-i în Gușă, și-n căpușă" și a vorbit, printre multe altele despre fiica ei și momentul în care a fost ridicată de polițiști de lângă ea.

"O să fac o dezvăluire. După ce am provocat-o pe Elena să discutăm, m-a sunat, am vorbit și în timp ce puneam la cale interviul, fetița ta, care este și Maria și care împlinește trei ani în curând, bâzâia prin jurul tău ca să-ți fure telefonul. Am înțeles că ăsta e un obicei al ei, nu te lasă, îți fură telefonul. Ce face? Vorbește cu cineva, se joacă, face poze?", a spus Cozmin Gușă.

Ce spune Elena Udrea despre fiica ei

"Ea se prinde că atunci când eu vorbesc la telefon vreau să mă lase să mă concentrez pe discuție, așa că sfârșesc prin a-i da orice vrea ea. Și atunci când eu vorbesc la telefon ea vrea ciocolată, înghețată, desene, telefonul să se uite pe poze, iar eu rezist 30 de secunde după care, dorind că continui discuția spunându-i: bine, ia ce vrei și lasă-mă să vorbesc. Pe telefon nu se uită la desene, îi place să se uite la filmulețele cu ea de când era mică, se uită la pozele cu ea, îmi pune că vrea să se uite la poze, se distrează, se amuză.

Ce să zic... neașteptat. Cine are copii știe. Te aștepți ca un copil că înțeleagă aceste lucruri mult mai târziu, dar de fapt ei înțeleg lucruri de foarte mici și noi suntem așa în extaz. Mă uit la ea și zic: Doamne! Câte știe copilul ăsta?!

Încă sunt în momentul în care o iubesc atât de mult și atât de mult aș vrea să o descopăr și să stau cu ea, încât nu aș vrea să împart timpul ăsta cu încă un copil", a mărturisit Elena Udrea, în emisiunea.

Elena Udrea, despre cel mai greu moment din viața ei

Întrebată despre momentul când, la zece zile de la naștere, a fost închisă, Elena Udrea a continuat seria dezvăluirilor.

"Sunt mai bine acum, când vorbim despre subiectul ăsta. Sunt mai bine decât eram. Mult timp nu am putut să vorbesc despre momentul în care m-au luat de pe stradă de lângă un copil de zece zile, născut prematur. A rămas un copil care nu știau bunica și tatăl ce să facă cu el, fără lapte, fără mamă... mult timp n-am putut să vorbesc despre asta. Acum pot să o fac fără să mă apuce plânsul.

Dumnezeu mi-a dat puterea să trec peste momentele acelea, pentru că nu doresc nimănui, niciunei mame pe lumea asta să treacă printr-un moment precum cel prin care am trecut eu. Și vreau să spun că o chestie care m-a marcat... eu știam că, copiii, când sunt mici, au amintiri din viața intrauterină, însă a fost o chestie, când putea să mă viziteze acolo unde eu eram, eu îi cântam o anumită melodie. Avea o lună copilul și mult timp după aceea, și mare fiind, nu suporta să mă audă cântând. Când eu cântam, țipa și plângea să mă opresc, ea fiind pasionată de muzică.

Lucrul ăsta nu se mai întâmplă acum. Dar ea, doi ani de zile, nu a suportat să mă audă cântând. Era un anumit tip de melodii pe care nu le suporta, pe cele triste. Dacă era una cu ritm trist, nu accepta și începea să plângă.

E groaznic!", a mai spus Elena Udrea.