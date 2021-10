Elena Merișoreanu, după COVID-19: Nu mă mai duc la concerte. Nu-i mai cer lui Dumnezeu nimic

Elena Merișoreanu a anunțat că și-a anulat concertele din perioada următoare și că va rămâne acasă să se recupereze după ce a fost bolnavă de COVID-19. Cântăreața a mărturisit, la Antena Stars, că se simte destul de bine, dar că în continuare se află sub tratament.

”Eu nu-i mai cer lui Dumnezeu nimic, nici sănătate, nimic. Momentan stau liniștită, nu mă mai duc la concerte. După boala asta trebuie să fiu foarte atentă. În primul rând, afectează plămânii. Iau tratament acasă, mă plimb prin curte. Încerc să stau puțin izolată. Trebuie sa fim optimiști”, a spus Elena Merișoreanu.

A fost internată în spital

Elena Merișoreanu a fost internată la Institutul „Matei Balș”, după ce a fost depistată pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în urmă cu trei săptămâni. Interpreta de muzică populară a povestit prin ce a trecut după ce s-a externat. Aceasta a spus că din fericire a fost externată mai repede pentru că starea sa de sănătate s-a îmbunătățit. Ea ar fi trebuit să stea în spital 14 zile, dar a stat într-un final doar 9 zile.

„Am stat nouă zile, trebuia 14, dar mi-a ieșit CT –ul bine la plămâni. Mi-a afectat un plămân opt la sută, dar am ieșit cu zero. (...) „Am colegi care mi-au zis că am stat acolo că m-au plătit. Nu le doresc să ajungă și ei la spital, să vadă cum e. Boala asta e parșivă”, a spus Elena Merișoreanu.

Elena Merișoreanu: Pe doamna doctor nu am mai recunoscut-o

Artista a declarat că datorită faptului că era vaccinată cu ambele doze nu a făcut o formă gravă bolii.

"Eu am avut noroc cu vaccinul, la vârsta mea, cu ce probleme de sănătate am, puteam să nu mai fiu. Îngrijirea celor din spital m-a lăsat fără cuvinte, de la femeia de serviciu până la doctori, asistente. Au răni de la măști, iar pe doamna doctor nu am mai recunoscut-o, când la externare și-a dat masca jos. Oamenii aceștia chiar muncesc.”, a mai povestit Elena Merișoreanu, scrie Realitatea.net.

Cunoscuta interpretă de muzică populară, în vârstă de 72 de ani, a ajuns la spital în urmă cu trei săptămâni, după ce s-a simțit destul de rău timp de 6-7 zile, iar medicii i-au confirmat că este vorba despre COVID-19.

