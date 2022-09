Elena Merișoreanu, despre experiența „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”: Când am intrat într-o ladă cu șerpi, nu știam ce urmează

„Sunt celebru, scoate-mă de aici” a revenit în forță după o absență de 7 ani. Elena Merișoreanu, care a participat la emisiune în trecut, ne-a dezvăluit, în exclusivitate pentru Spectacola, cum a fost această experiență pentru ea, dar și cum a reușit să facă față tuturor provocărilor.

Elena Merișoreanu a recunoscut că a trăit o experiență unică și, deși a fost extrem de greu, a reușit să reziste cât mai mult și să facă față tuturor provocărilor.

„A fost o experiență unică. Deși am îmbătrânit, nu credeam că o să trec prin clipele alea. Tot ce se vede acolo este real și mult mai rău. De acasă, din fotoliu nu se vede chiar așa, dar este îngrozitor. Eu am fost în Africa de Sud, iar acolo era toamnă. Noaptea era atât de frig și țin minte că într-o noapte a plouat atât de tare, încât era apa de o palmă peste mine. Hainele nu apucau să se usuce și am spus echipei să le ducă undeva să le usuce că ne îmbolnăvim de plămâni. Ziua la probe era frumos afară, dar probele au fost îngrozitoare.

Dorian Popa a făcut cele mai grele probe. S-a băgat în încăperi cu crocodili, cu șerpi, șobolani și tot felul de lighioane. Noapte erau foarte mulți șerpi, ziua nu prea veneau, dar noapte veneau. Trebuia să mergem prin pădure după lemne ca să punem pe foc să nu se stingă. De lucrul acesta se ocupau băieții, iar noi femeile spălam hainele. Experiența a fost unică și dacă eram bine mă mai duceam, pentru că este o experiență care îți pune nervii și toate simțirile în funcțiune”, a declarat Elena Merișoreanu pentru Spectacola.

Elena Merișoreanu: „Atunci când am intrat într-o ladă cu șerpi, nu știam ce urmează”

„Atunci când am intrat într-o ladă cu șerpi, nu știam ce urmează. Eu cred că ei nu ne pun viața în pericol. Eu am băut tot felul de porcării. Cătălin Moroșanu, Ruby și Dorian Popa când au văzut ce este sub capac au vomat. Eu trebuia să fac ceva, pentru că de fugit nu puteam să fug că era și vârsta. Când ne duceau la probe cu microbuzul, ne legau la ochi să nu vedem nimic. Mâncare nu de dădeau deloc, dimineața ne dădeau apă fiartă. Pe zi mâncam o lingură de orez și seara o lingură de fasole.

Tabăra era înconjurată ca să ne ferească de pericole și eram păziți pentru că trăiam în mijlocul junglei. Cu toate astea, au anunțat într-o noapte că a scăpat un rinocer. Dacă venea ăla la noi, ne termina. Nu aveai unde să te ascunzi”, ne-a povestit artista. Citește continuarea pe Spectacola.

