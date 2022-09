Element cheie privind implicarea rușilor în conflictul din Bosnia. Ambasador: Mi se pare interesant că preşedintele Tito a fost capabil, după 1948, să-i ţină complet departe

Redăm dialogul dintre diplomatul Victor Jackovich, invitat la DC News și Defense Romania, și Bogdan Chirieac:

Bogdan Chirieac: Aţi vorbit despre Bosnia, credeţi că au fost implicați în acel conflict?

Victor Jackovich: Cu siguranţă. Fără îndoială.

Bogdan Chirieac: Cu siguranţă.

Victor Jackovich: Au o relaţie strânsă cu Serbia şi Belgradul care, de asemenea, are relaţii cu jumătatea Bosniei numită Republica Sârpska, astfel că se observă această linie a influenţei, această linie a sprijinului ce pleacă din Moscova către această zonă. Dar o mare parte este hibrid, după cum ati menționat, dar ceea ce mi se pare interesant din punct de vedere istoric este că preşedintele Tito din Iugoslavia a fost capabil după 1948 să ţină ruşii complet departe de Iugoslavia. Şi când zic complet, mă refer exact la acest lucru: complet, cultural, sub toate aspectele… oamenii din Iugoslavia nu vorbesc rusă, n-au făcut-o niciodată, sau poate la începutul anilor 1940. Dar nu au fost niciodată îndoctrinați de Rusia, este un aspect foarte interesant. Azi, vedem intervenţiile Rusiei în Serbia şi în Republica Sârpska şi încercările din Muntenegru, eu personal văd aceste intervenții şi îmi spun că este o situaţie cu totul distinctă faţă de cea de sub regimul preşedintelui Tito. Dar este o situaţie nouă, acestea sunt ţări relativi mici, independente, astfel că devin ţinte, şi au populaţie sârbă. Serbia este o ţară foarte importantă, este o ţară pivotară în fosta Iugoslavie şi în Europa de Sud-Est, este cea mai importantă ţară care s-a desprins din fosta Iugoslavie. Problema este că populaţia sârbă locuieşte în teritorii din afara Republicii Serbia. Situaţia din Rusia este foarte similară, avem populaţie rusă care locuiește în diferite republici din afara Rusiei, aşadar există acest paralelism şi relaţiile bune dintre Serbia şi Rusia, ceea ce înseamnă în mod evident că Rusia are un avantaj în Balcani pe care nu l-a mai avut înainte, însă îşi folosește acest avantaj într-o manieră discretă, pe cale filozofică, politică, sprijin prin mişcări individuale, prin Biserica Ortodoxă, care este o legătură între unele dintre ţările slave ortodoxe, foloseşte acest avantaj în mai multe feluri.

Victor Jackovich a deținut numeroase posturi în aparatul de reprezentare american din Europa de Est, încă din anii '70-'80. A fost prezent la Kiev, București, Moscova și Sofia. La începutul anilor '90, a fost primul ambasador american în Republica Moldova, Bosnia și Herțegovina, ulterior ocupând același post și în Slovenia. Cariera sa diplomatică a mai inclus și postul de înalt consilier politic al guvernului american pentru operațiile militare americane din Afganistan.

