Ambasadorul Victor Jackovich, uimit de felul în care tinerii pe care i-a întâlnit la București vorbesc limba engleză: Scuzaţi-mă, unde aţi mers la şcoală în SUA?

Redăm, mai jos, dialogul dintre Bogdan Chirieac și invitatul său - diplomatul Victor Jackovich.

Bogdan Chirieac: Obișnuiam să spunem că în România, cea mai mare problemă este sistemul de justiție disfuncțional şi administrația foarte proastă, neperformantă. Știu că SUA au fost foarte interesate în a avea un sistem de justiție funcțional, stat de drept. Credeți că se poate face ceva în aceste domenii pentru că nu vorbesc doar de justiția penală, vorbesc despre justiția comercială. În cazul unei licitații, Curtea are nevoie de 5-6 ani pentru a da un verdict, iar în acest timp poate că ofertele nu mai sunt valabile, iar acesta este unul dintre principalele motive pentru care România nu are infrastructură. Pentru că există companii care participă la licitații pentru a construi autostrăzi sau drumuri de mare viteză, apoi se dau în judecată, apoi urmează disputele în instanță, iar instanța dă verdictul în 5-6 ani.

Victor Jackovich: Ştiu că există multe programe finanțate de Guvernul SUA prin Ambasada americană de aici pe aceste subiecte, reforma judiciară, progres judiciar, şi reorganizarea la care cred că vă referiți, nu doar în sfera corporațiilor dar şi în alte sectoare. Iar aceasta este o problemă nu doar în România, ci în multe ţări, mai ales din estul Europei, unde sistemul este împotmolit, poate că sunt probleme moștenite din anii anteriori, de la administrațiile anterioare, din decadele anterioare chiar. Acesta ar fi unul dintre motive. Însă cred că împreună rezolvăm aceste probleme, şi există atât de multe oportunităţi de care puteţi profita dinspre Uniunea Europeană şi SUA, prin care sprijinul reformelor poate fi nu doar încurajat, dar există traininguri noi pentru oameni noi. Viitorul ţării este în mâinile tinerilor, şi sunt foarte impresionat de calibrul tinerilor, tineri talentaţi. Cred că am venit prima dată în România în anii ‘70, şi în mod cert la începutul anilor ’80.

Bogdan Chirieac: Cu 50 de ani în urmă.

Victor Jackovich: Cu mulţi ani în urmă. Şi în multe ţări ale Europei de est am venit chiar mai devreme. Am fost prima dată în Iugoslavia în anii 1960, am fost student în Iugoslavia. Iar când privesc tinerii din acea vreme, desigur că eu însumi eram tânăr la acea vreme, analizez abilităţile lor, fie şi vorbitul limbii engleze, nivelul la care se vorbeşte limba engleză în toate aceste ţări nu reprezintă neapărat măsura nivelului de civilizaţie şi progres, însă dacă vrei să comunici în această lume, şi să fii parte a comunităţii euro-atlantice, desigur că limba engleză este lingua franca, este ceea ce foloseşte toată lumea, este simbolul progresului. Tinerii de azi, am întâlnit tineri aici, în Bucureşti, sau oriunde, vorbesc perfect engleză americană. Îi întreb: scuzaţi-mă, unde aţi mers la şcoală în SUA? Şi îmi spun: nu a fost niciodată în SUA. Am învăţat la şcoală, am ascultat şi am învățat din greu, şi acum vorbesc engleză. Sunt tineri foarte talentaţi.

Bogdan Chirieac: Hollywood, Netflix, muzica, toate au un rol major în învăţarea limbii engleze.

Vedeți aici interviul complet:

Victor Jackovich a deținut numeroase posturi în aparatul de reprezentare american din Europa de Est, încă din anii '70-'80. A fost prezent la Kiev, București, Moscova și Sofia. La începutul anilor '90, a fost primul ambasador american în Republica Moldova, Bosnia și Herțegovina, ulterior ocupând același post și în Slovenia. Cariera sa diplomatică a mai inclus și postul de înalt consilier politic al guvernului american pentru operațiile militare americane din Afganistan.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News