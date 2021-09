Edward Sanda, despre cea mai mare FRICĂ a sa. Ce nu știai despre artist: M-aș PANICA instant. Mă simt extrem de prost

Cleopatra Stratan și Edward Sanda, prima declarație despre COPIL. "Am făcut că am simțit. Părinții ne susțin"

1. SPECTACOLA: Care era cel mai mare vis al tău în copilărie?

Edward Sanda: Am visat dintotdeauna să devin artist. Îmi doream să ajung cunoscut, la fel ca artiștii pe care îi vedeam/auzeam zilnic la TV și radio. Câteodată, când „dădeam” concerte în cameră și cântam la telecomandă îmi imaginam că am în fața mea mii de oameni care cântă la unison cu mine. Toate aceste dorințe mi s-au îndeplinit!



2. SPECTACOLA: Care a fost cea mai mare trăsnaie pe care ai făcut-o în copilărie?

Edward Sanda: Eram foarte pasionat de tobe când eram mic și mi-am improvizat propriul set de tobe din cartoane, găleți și table și am terorizat tot cartierul până când mai mulți vecini au venit la ușă să spună că nu mai pot de atâta zgomot!



3. SPECTACOLA: Care ar fi lucrul pe care l-ai schimba în viața ta, dacă ai putea întoarce timpul înapoi?

Edward Sanda: Sunt genul de persoană care nu are niciun regret. Nu aș schimba nimic la mine sau la ceea ce am făcut. Consider că am învățat și învăț ceva din toate experiențele pe care mi le oferă viața!



4. SPECTACOLA: Care este cea mai mare frică a ta?

Edward Sanda: Mi-ar fi extrem de frica să călătoresc în spațiu. Cred că m-aș panica instant.

6. SPECTACOLA: Care a fost cel mai penibil moment din viața ta?

Edward Sanda: De fiecare dată când se întâmplă să uit versurile pe scenă, mă simt extrem de prost față de mine și de public și mă „cert” singur!

12. SPECTACOLA: Numește o persoană din show-bizz-ul românesc pe care o găsești atrăgătoare.

Edward Sanda: Îl apreciez mult pe Connect-R din punct de vedere artistic. E genul de artist complet care te inspiră și îți transmite o stare atunci când apare pe scena, la tv, radio sau chiar și pe stradă!

18. SPECTACOLA: Ce ai schimba în țară dacă ai fi președintele României?

Edward Sanda: În prima săptămâna de președinție aș face autostrăzi în toată țara după care aș rezolva multitudinea de probleme pe care o are țara!

