Cleopatra Stratan și Edward Sanda, prima declarație despre COPIL, la o lună de la nuntă. "Am făcut că am simțit. Părinții ne susțin"

Cleopatra Stratan și Edward Sanda s-au căsătorit la finalul lunii august și formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbizul românesc.

Într-un interviu pentru “Showbiz Report” de la Antena Stars, cei doi artiști au oferit amănunte din culisele celui mai frumos eveniment din viața lor, dar și despre planurile de viitor pe care le au în viața de cuplu.

Cleopatra Stratan a dezvăluit că totul a decurs exact conform planului, iar evenimentul a fost mai frumos decât se aștepta, mai ales că alături de ei au fost cele mai dragi și apropiate persoane.

”A fost exact așa cum ne-am așteptat să fie, chiar mai frumoasă decât ne-am așteptat. Cel mai important pentru a fost că noi ne-am simțit bine și că oamenii de lângă noi s-au simțit bine și relaxați. A fost o petrecere ca între prieteni. N-am făcut nimic din ce se zice, doar întâmpinarea oaspeților, aruncatul buchetului și dansul mirilor. Și dansul a fost spontan”, a declarat Cleopatra Stratan.

Edward Sanda a adăugat că deși nunta lor a fost catalogată drept una “controversată”, atât el, cât și Cleopatra Stratan sunt de părere că genul acesta de eveniment trebuie să decurgă exact așa cum mirii își doresc, nu cum spun cei din jur.

Mai mult decât atât, Edward Sanda a dezvăluit că este pregătit să devină tată pentru prima dată, deși are o vârstă destul de fragedă.

”A fost diferită, nu neapărat controversată. Toată lumea e obișnuită după un anumit tipar, lumea vorbește. Doar aruncatul buchetului s-a făcut, atât. Mai așteptăm, nu ne grăbim, avem alte treburi, ne mai ocupăm puțin de carieră. Sunt pregătit să fiu tată cam 30%.

Dacă o să fie fată, aș fi un tată dur”, a spus și Edward Sanda.

Cleopatra Stratan a spus că va fi o mamă permisibilă cu bebelușul ei, dar deși au susținerea familiei, acest lucru nu se va întâmpla prea curând.

”Nu am făcut nimic că ne-am grăbit, am făcut că am simțit, când o să simțim să avem un copil o vom face. Părinții ne susțin în orice și dacă am avea un copil”, a mai spus Edward Sanda.