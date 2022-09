E oficial! Bursele pentru elevi se vor plăti, de luna viitoare, obligatoriu în data de 15

„Bursele prevăzute la art. 1 alin (1) se plătesc la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna precedentă”, prevede articolul 2 al Hg-ului.

Săptămâna trecută secretarul de stat în Ministerul Educației, Florian Lixandru, declara că „pe data de 15 a fiecărei luni, unitatea de învățământ este obligată să plătească bursele elevilor pentru luna încheiată”.

Cuantumul minim al burselor este același ca anul trecut școlar, sumele rămân neschimbate:

500 lei, pentru bursa de performanță;

200 lei, pentru bursa de merit;

150 lei, pentru bursa de studiu;

200 lei, pentru bursa de ajutor social

Ce prevede ordinul

Noile criterii de acordare a burselor au fost aprobate pe 7 septembrie. Bursa de merit nu se mai acordă elevilor de clasa a V-a. Aceasta se acorda până acum pe baza mediei din semestrul al II-lea, însă anul acesta anul școlar este împărțit altfel, pe module, nu pe semestre. Din această cauză, bursa de merit este acordată doar elevilor din clasele VI-XII, din școlile de stat, prevede ordinul ministrului Educației.

De asemenea, este eliminată și bursa socială pentru elevii din mediul rural care învață în altă localitate decât cea de domiciliu. Potrivit surselor Edupedu.ro, reprezentanții Ministerului Educației ar fi invocat lipsa banilor în tăierea liceenilor din mediul rural de pe lista beneficiarilor de burse de ajutor social. Consiliul Național al Elevilor a acuzat ministerul Educației că nu a transmis public modificările criteriilor de acordare a burselor și a semnalat că se produce o inechitate pentru elevii care nu mai beneficiază de bursă socială dacă învață într-o altă localitate față de cea de domiciliu

Cîmpeanu: "Nu am tăiat nicio bursă"

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a spus că toţi elevii care se încadrează în criteriile sociale, de venit, medicale, sau de altă natură primesc burse sociale. De asemenea, toţi elevii care au nevoie de transport, din localitate rurală sau nu, către şcoală, primesc această alocaţie pentru transport. „Deci nimeni nu este eliminat, nimeni nu a tăiat nimănui vreo bursă. În momentul în care bugetul pentru burse creşte de cinci ori, cred că este de la sine înţeles că elevii vor primi mult mai mulţi bani, inclusiv elevii din mediul rural, care au nevoie de transport la şcoli”, a spus ministrul Sorin Cîmpeanu.

De asemenea, Sorin Cîmpeanu a mai spus că transportul elevilor pentru acest an este prevăzut a se deconta, integral, din bugetul Ministerului Educaţiei. „Numărul estimat de elevi care au nevoie de transport între localitatea de domiciliu şi şcoală este de 131.000. Cuantumul este de 50 de lei pentru primii 3 km, plus încă 5 lei pentru fiecare kilometru în plus, începând cu kilometrul 4”, a explicat ministrul. Sorin Cîmpeanu a mai spus că elevii pot solicita bursă socială, în primele 20 de zile de la începerea anului şcolar, astfel că pe 30 septembrie este ultima zi în care pot depune aceste solicitări pentru burse.

Citeşte mai mult AICI

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News